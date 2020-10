Dr Nestorović se oglasio i ponovo iznenadio: Evo šta je sada poručio o maskama protiv korone

“Naučnik iz CDC, maske ne djeluju”, napisao je kratko Nestorović uz objavu koji je podijelio, a koja se odnosi na pomenuto istraživanje.

Naime, istraživanje CDC ukazuje na to da nošenje maski ni na koji način ne umanjuje šansu da se pojedinac zarazi koronom.

“Studija CDC, koja je anketirala simptomatske pacijente sa Kovidom-19, otkrila je da je 70,6% ispitanika izjavilo da ‘uvijek’ nosi masku, dok dodatnih 14,4% kaže da ‘često’ nosi masku. To znači da je ogromnih 85% zaraženih pacijenata prijavilo redovno nošenje maski! Samo 3,9% zaraženih reklo je da ‘nikada’ ne nosi pokrivač za lice”, navodi se u tekstu na koji se pozvao i sam dr Nestorović.

CDC Director Dr. Robert Redfield makes it as clear as he can: "This face mask is more guaranteed to protect me against COVID than when I take a COVID vaccine." pic.twitter.com/Ul0Ppj5qqv

— The Recount (@therecount) September 16, 2020