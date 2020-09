Otkriven još jedan potencijalni način prenošenja korone od kog teško možemo da se zaštitimo i u sopstvenom domu

Korona virus koji se proširio vodovodnim cijevima u jednoj stambenoj zgradi u Kini možda je zarazio pojedine stanare, tvrdi nova studija koja se bavila ovim slučajem izazvavši strah od još jednog načina širenja Kovida-19.

U stambenoj zgradi u Guangdžouu razboljelo se devetoro ljudi, nema smrtnih slučajeva. Istraživanje su sproveli Centri za prevenciju i kontrolu bolesti u ovom gradu, a sve je objavljeno u “Annals of Internal Medicine” gdje je navedeno da se petočlana porodica koja živi na 15. spratu zarazila u januaru ove godine koronom, nakon što se vratila iz Vuhana, kao i da su kasnije slučajevi Kovida zabilježeni kod parova sa 25. i 26. sprata, koji koriste isti sistem cijevi, a koji nisu putovali niti bili u bliskom kontaktu sa zaraženima. Postoji niz dokaza koji sugerišu da je do širenja zaraze došlo fekalnim aeroslima.

Slučaj je podsjetio na širenje SARS-a 2003. preko cijevi u stambenoj zgradi u Hong Kongu, a neki brinu da bi preko toaleta mogla da bukne epidemija slična onoj koja je početkom godine paralisala Njujork, piše “Sciencemag”.

Studija o slučaju iz Kine pojavila se nakon mjeseci upozorenja da se SARS-KOV-2 koji izaziva Kovid-19, a za koji se smatra da se uglavnom prenosi kapljično i putem aerosoli, može širiti fekalnim putem.

“To nije nešto o čemu ljudi vole da razgovaraju”, napisao je Džozef Alen iz harvardske škole za javno zdravlje “T.H. Chan” u članku objavljenom ove nedjelje u “Vašington postu.”

Iako je fekalni prenos patogena teško dokazati, a još je teže dokazati da se virus širi otpadnim cijevima, istraživači iz ” ScienceInsider” tvrde da je tako nešto, ipak, moguće.

Brojne studije pisale su da je pronađen RNA SARS-KOV- 2 u uzorcima fekalija pacijenata oboljelih od Kovida-19. Pojedini pacijenti imali su dijareju, što sugeriše da je virus inficirao njihov crijevni trakt. RNA može da se “prenese” i gutanjem pljuvačke koja sadrži virus. Širom svijeta (na primjer, na američkim univerzitetima) ispituju se otpadne vode u cilju praćenja epidemija.

Tokom pojedinih istraživanja pronađene su obilne količine RNK korona virusa u bolničkim kupatilima, a jedna studija je ukazala da puštanjem vode u WC šolji mogu da se izbace virusne čestice daleko iznad šolje. Udisanjem aerosolizovanih fekalnih materija ili gutanjem virusa nakon dodirivanja kontaminiranih površina ljudi se izlažu virusu, piše “Sciencemag”

U cilju daljeg istraživanja potrebno je još dokazada li RNK virusa u stolici dolazi od živih ili od ostataka “mrtvih” ili uništenih virusa. Samo nekoliko laboratorija prijavilo je da je izolovalo čestice živog virusa iz uzoraka stolica pacijenata sa Kovidom-19.

Jedan tim naučnika sugerisao je da crijevna tečnog neutrališe virus, dok su Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti saopštili da je “nejasno” da li virus u fekalijama može da izazove Kovid ili ne, ali su zaključili da je rizik od ovog oblika širenja virusa nizak. Nema zasada dokumentovanih slučajeva koji jasno ukazuju na infekciju putem fekanih materija.

Međutim, da li je rizik od zaraze prisutan u kanalizaciji, to je već drugo pitanje. Dok fekalni otpad dođe do tipičnog kanalizacionog odvoda ili postrojenja za prečišćavanje, potencijalno netaknuti virusi verovatno su previše razrađeni da bi bili zarazni, smatra inženjer Džordan Pečija sa Univerziteta Jejl koji ispituje prisutnost novog soja korona virusa u otpadnim vodama u Konektikatu. Do danas postoji malo dokaza da se Kovid-19 širi kanalizacijom, piše “Žena“.

