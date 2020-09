Pitali su dr Anu Gligić kada treba da očekujemo drugi talas koronavirusa: Ovaj odgovor je malo ko očekivao

U intervjuu za “Politiku” dala je svoja predviđanja kako će se virus ponašati u mjesecima koji su pred nama, ali je pričala i o ruskoj vakcini.

“Nećemo ga se tako lako riješiti. Postoje samo dvije opcije: ili će doći do njegovog prokužavanja u narodu ili će uslijediti vakcinacija, kako bismo ga sveli na najmanju moguću mjeru“, rekla je dr Gligić za “Politiku”.

Na pitanje kada se očekuje drugi talas, dala je odgovor koji je malo ko od nas očekivao.

“Neće ga biti. Biće samo pikova. Ovakvi virusi se epidemijski javljaju na svakih četiri do sedam godina. Najprije mora da se ugasi epidemija kovida 19 u cirkulaciji, pa tek onda može da se pojavi drugi talas poslije nekoliko godina. Korona neće vječito ostati u ovoj formi kao što je sada slučaj, otići će. A onda će se opet pojaviti. Da li će tada imati epidemijski ili pandemijski karakter to ne znamo“, rekla je.

Objasnila je i da je riječ o virusu koji nas stalno iznenađuje.

“Čim se pojavio kovid 19 rekla sam: ‘On će ostati jer je u prirodi nastao i opstao.’ Kada se priroda ‘čačne’ – to je kao da ste dirnuli u osinjak. Virus se probudio i teško ga se možemo otarasiti. Oni koji zagovaraju tezu da će nestati moraju da znaju da to može da se dogodi samo ako se nešto desi u prirodi, bez našeg uticaja. Ovo što mi radimo je samo saniranje posljedica koje je on izazvao svojom pojavom. Korona nije od juče. Jako dugo je tu negdje“, rekla je.

Kada je riječ o vakcini koja stiže iz Rusije, dr Gligić ima puno povjerenje u nju, ipak, smatra da nije sigurna da će antitijela koja ona obezbjeđuje trajati dvije godine.

“Mislim da neće toliko dugo moći da traje. Kako može da se tvrdi da će imunitet da štiti dvije godine kada kovid 19 postoji u svjietu svega osam mjeseci? Rusi su svojevremeno pokušali da naprave vakcinu protiv SARS-a, ali je taj virus nestao pa se izgubio interes za cjepivom. Oni su sada ta istraživanja nastavili i na osnovu saznanja u vezi sa SARS-om vjerovatno tvrde da imunitet može da postoji dvije godine“, objasnila je dr Gligić za “Politiku”.

