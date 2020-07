Da li aspirin može da bude lijek za koronu? Ovo je odgovor dr Gorana Stevanovića

Tačnije, novinarka je rekla da su ljekari iz svijeta nakon obdukcije tijela preminulih od kovoda zaključili da su svi imali isti problem, trombozu i da je zato njihova preporuka da se aspirin uzima kao terapija. Na pitanje da li je aspirin zaista lijek za koronu, odgovorio je dr Goran Stevanović, direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu.

“Što se tiče italijanske studije, kao i velikog broja drugih studija kod nas postoji čitav tim ljudi koji su u sjenci i koji se nigdje ne vide i ne mogu da se uključe u direktnu njegu, ali su našli kako da nam svima pomognu. Oni redovno čitaju sve podatke i praktično sa najvećem brojem informacija koje su zvanične, provjerene i dokazane, raspolažemo i to imamo. To je samo jedna od studija. Aspirin nije jedini lijek koji može u tom pravcu da se koristi jer ima i veliki broj neželjenih efekata, pa treba biti oprezan. Ako mislite da je on čudesan lijek, reći ću vam da u ovom trenutku ne postoji lijek za kovid 19. Isto kao što ne postoji nijedna vakcina koja ispunjava sve kriterijumje i to je razlog zašto apelujemo da se ne govori o vakcinama nego o potencijalnim kandidatima za vakcinu“, rekao je, prenosi “Žena“.

Facebook komentari