Nova istraživanja pokazala su da liječenje ovim lijekom drastično smanjuje težinu infekcije Covidom-19: Šanse za oporavak su 2 do 3 puta veće

Ovo je objavila britanska biotehnološka kompanija Synairgen koja je razvila novi lijek koji pomaže u borbi sa posljedicama korona virusa, a isti upotrebljavaju protein beta interferon koji inače tijelo proizvodi kad ga napadne viruna infekcija.

Oboljeli od korona virusa trebalo bi da ovaj protein udišu direktno u pluća uz pomoć takozvanog nebulizatora, kako bi stimulisali imuni odgovor. Početni rezultati ukazuju da su izgledi za razvoj teškog oblika Kovida-19 kod bolničkih pacijenata, koji zahtjevaju respirator, smanjeni za čak 79 posto.

Do sada sve izgleda vrlo optimistično – izgledi za oporavak pacijenata do tačke u kojoj bolest nije ugrožavala njihove svakodnevne aktivnosti, bili su dva do tri puta veći. Ispitivanje je takođe pokazalo značajno smanjenje simptoma kao što je onaj kada se pacijenti žale da su ostali bez daha.

Prosječno vrijeme boravka u bolnici smanjeno je za trećinu za one na novom liječenju – s prosječnih devet pali su na šest dana hospitalizacije. Dvostruko slijepo istraživanje obuhvatilo je 101 dobrovoljca na liječenju u devet britanskih bolnica. Polovina je koristila lijekove, a polovina placebo – medikamente bez djelovanja.

“BBC” piše kako ovi rezultati još uvijek nisu prošli naučnu recenziju, niti su objavljeni u bilo kom zdravstveno priznatom magazinu, te ovakve tvrdnje treba uzeti sa rezervom.

Ali, ukoliko su rezultati tačni biće to vrlo važan korak naprijed u liječenju infekcije izazvane korona virusom, a naučnik Tim Vilkinson ističe da bi ovakav tretman “mogao da promijeni sve“.

“Ispitivanje je bilo relativno malo, ali je signal da ovakvo liječenje koristi pacijentima neobično jak“, zaključio je Vilkinson, prenosi “Žena“.

Facebook komentari