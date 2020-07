Najpoznatiji slovenački virusolog iz Berlina se oglasio: “Ne znam zbog čega WHO od početka to nije govorila, ali ovako se širi virus”

Prof. dr Andrej Trampuž, jedan od najpoznatijih slovenačkih ljekara u inostranstvu, šef infektivnog odeljenja prestižne berlinske bolnice „Charite“ i virusolog, uključio se u emisiju “Kec na jedanaest” na K1 televiziji gdje je naglasio da je jedini način da se zaštitimo od korona virusa, makar dok se ne pojave vakcine, nošenje maski i održavanje distance.

– U Njemačkoj sada nema toliko novih slučajeva, ali pandemija se globalno nastavlja. Paradoks je u tome da u mjestima gdje na početku nije bilo alarmantno sada ozbiljno raste broj inficiranih. Virus je isti od početka, od decembra prošle godine do danas i ostaje opasan, kao što je bio u Italiji. Oko 10 posto ljudi ima tešku infekciju i nekoliko procenata ljudi svuda u svijetu umire. Veoma se brzo širi, pogotovo kod asimptomatskih bolesnika. U početku je oko 90 posto oboljelih bilo starije od 70 godina i smrtnost je bila daleko veća jer su ti ljudi hronični bolesnici. Međutim, poslije zatvaranja kada smo usporili širenje virusa, sada je virus među mladima, što je i logično jer se oni više kreću i druže. Procentualno sada ima više slučajeva kod mladih. Virus se nije promijenio već se širi u drugoj populaciji. Moramo da u svim zatvorenim prostorijama nosimo masku ili da budemo na distanci – savjetuje savetuje dr Trampuž.

Pravilna upotreba zaštitnih maski

Što se tiče prenosa korona virusa, on kaže da se širi kapljično ali i aerosolima.

– Ne znam zbog čega to Svjetska zdravstvena organizacija od početka nije govorila, jer znamo da je to tako još od epidemije SARS-a i MERS-a. Vazduhom se virus širi u zatvorenom prostoru i zato je veoma važno da se nose maske. One spriječavaju do 90 posto aerosolnih čestica. Da smo ih nosili od januara, mogli smo da spriječimo pandemiju – naglašava dr Trampuž, dodajući i da nema govora o kolektivnom imunitetu, te da ćemo još dugo morati da živimo uz strogo poštovanje mjera, sve dok se ne pojavi vakcina.

WHO: Svi simptomi korona virusa

– Osobe sa simptomima u sebi nose veću količinu virusa, ali i asimptomatske osobe ga mogu prenijeti. Kolektivni imunitet nećemo imati nikada jer je sada inficirano tek jedan do dva posto cjelokupnog stanovništva. Za kolektivni imunitet potrebno je između 70 i 80 posto zaraženih. To je moguće jedino ako ne bismo radili ništa, ali tada bismo imali milione smrtnih slučajeva. Jedina mogućnost za vraćanje u potpunu normalu je vakcina i tada ćemo moći da steknemo kolektivni imunitet – zaključio je on, prenosi “Žena“.

