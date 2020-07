Genetska verzija novog virusa tri do šest puta sposobnija da zarazi ljudske ćelije od izvornog oblika

Genetska verzija novog koronavirusa koji izaziva COVID-19 i koja danas preovladava u svijetu, u laboratoriji se pokazala sposobnijom da zarazi ljudske ćelije od izvornog oblika koji se pojavio u Kini, pokazalo je novo istraživanje objavljeno u časopisu “Cell”.

Istraživanje sprovedeno u laboratoriji ukazuje na to da bi ta mutacija mogla lakše da se prenosi među ljudima u stvarnom svijetu u odnosu na raniju varijantu, ali to još nije dokazano.

– Mislim da podaci pokazuju da postoji jedna mutacija koja omogućava virusu da se bolje razmnožava i možda je prati veća koncentracija virusa, kaže u komentaru za medicinski časopis “Journal of the American Medical Association” glavni američki infektolog Entoni Fauci koji nije bio uključen u istraživanje, navodi agencija AFP.

– Nema informacija da li je zaraženoj osobi od toga gore ili ne. Samo se čini da se virus uspješnije razmnožava i možda se lakše prenosi, ali to tek treba dokazati, dodaje Fauci, prenosi “Avaz“.

Naučnici iz laboratorija Los Alamos u Novom Meksiku i Univerziteta Djuk u Severnoj Karolini udružili su se sa Univerzitetom Šefild da bi analizirali uzorke koje je objavio GISAID, svjetski izvor sekvencija genoma.

Utvrdili su da sadašnja varijanta nazvana “D614G” ima malu ali moćnu promjenu šiljka proteina koji se izdiže sa površine virusa i koju virus koristi za proboj i zarazu ljudske ćelije.

Laboratorijskim eksperimentima pokazali su da je nova verzija tri do šest puta sposobnija da zarazi ljudsku ćeliju – Avaz, Dnevni avaz, avaz.ba

Naučnici su u aprilu prva otkrića objavili na sajtu “bioRxiv”, ali tada su kritikovani jer nisu dokazali da je sama mutacija odgovorna za dominaciju te verzije u svijetu jer je to mogla da bude posljedica drugih faktora ili pukog slučaja.

Tim je stoga sproveo druge eksperimente. Analizirali su podatke 999 britanskih pacijenata hospitalizovanih zbog COVID-19 i uočili su da oni s tom verzijom virusa imaju veću koncentraciju virusnih čestica u organizmu, ali težina njihove bolesti nije bila drukčija.

Laboratorijskim eksperimentima pokazali su da je ta verzija tri do šest puta sposobnija da zarazi ljudsku ćeliju.

Izgleda da je taj virus sposobniji, kaže Erika Olman Safir, koja je sprovela jedan od eksperimenata na instututu za imunologiju”La Jolla”. Ali u ovoj fazi sve se može opisati kao mogućnost jer se laboratorijski eksperimenti ne odvijaju u uslovima dinamike pandemije u stvarnom svijetu.

Prema dosadašnjim saznanjima, iako je varijatna virusa koji sada kruži “zaraznija”, ona se može, ali i ne mora lakše prenositi među ljudima.

U svakom slučaju virusolog Nejtan Grubag sa Univerziteta Jejl koji nije učestvovao u istraživanju kaže da širenje nove genetske verzije, “prirodnom selekcijom ili pukim slučajem” znači da je ta varijanta sada uzrok pandemije.

On ocjenjuje da tek sada istraživanjima treba da se utvrdi da li će ta nova varijanta utjecati na razvoj vakcina i lijekova i ističe da ne očekuje da će D614G prouzrokovati promjene mjera za ograničavanje širenja virusa ili izazvati teže stanje kod zaraženih osoba.

– Radi se o zanimljivom otkriću koje možda odnosi na milione ljudi ali za sada ne znamo u kojoj mjeri i na koji način, rekao je virusolog Grubag.

