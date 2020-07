Kojom se brzinom širi Covid-19 u jednom domaćinstvu: Statistički proračuni o tome koja je šansa da dobijete virus ako je neko od članova porodice zaražen

“Nadao sam se da se to neće dogoditi, ali jeste”. To je izgovorio voditelj mreže CNN Kris Kuomo kada je sredinom aprila razgovarao sa svojim bratom Endruom dok je bio u karantinu kod kuće sa dijagnozom Kovida-19, nadajući se da neće prenijeti virus ostatku porodice, prenosi “Žena“.

Ali, nažalost, ubrzo su i njegova supruga Kristina i sin Mario testirani pozitivno na korona virus. Na koncu svega, svo troje su se oporavili, ali suština je da su bili u istoj koži kao i brojne porodice širom svijeta – žena i dijete su živeli sa strahom da ne dobiju virus, a muž da im isti ne prenese.

Kada je jedan član porodice zaražen korona virusom, ali pritom nije bolestan do te mjere da je za hospitalizaciju, povlači se u samoizolaciju kod kuće. No, to unosi realan strah kod ostatka domaćinstva od toga da i sami ne dobiju infekciju.

Doktor Jang Jang, profesor biostatistike na Univerzitetu na Floridi, koji je vodio istraživanje sa ciljem da procjeni koliko često pacijenti prenose Kovid-19 bliskim kontaktima, kaže da je ovakva strepnja sasvim opravdana.

Njegov tim procenio je da više od 19 posto ljudi, odnosno jedan od pet njih, koji žive u istom domaćinstvu sa zaraženom osobom, može da očekuje da će i sami dobiti virus. Jang kaže da taj procenat iznosi 14 posto kada je riječ o bliskim kontaktima koji nisu u istom domaćinstvu, ali redovno su se viđali ili viđaju pacijenta.

Istraživači su izračunali rizik koristeći podatke o 212 pacijenata u Guangžou u Kini, i njihovih 137 bliskih kontakata koji su razvili Kovid-19 i 1.938 bliskih kontakata koji nisu dobili ovaj virus. Da bi došli do procene rizika koristili su statistički model koji obračunava razlike u nivou izloženosti, u odnosu na to da li je u jednom domaćinstvu jedna, dvije ili više osobe. Oni su pretpostavili da je prosječan inkubacioni period 4 dana, a maksimalni zarazni period 13 dana.

Jang ističe da je jedan od najčudnijih rezultata ta da je infektivnost prilično visoka tokom inkubacionog perioda, iako pacijent tada nije pokazivao nikakve simptome.

“Stopa zaraznosti je visoka tokom asimptomatskod perioda, baš kao i tokom simptomatskog. I prije nego što se pacijent izolovao, dešavalo se da je prenio virus”, rekao je Jang.

Istraživači su takođe zaključili da je SARC-CoV-2 prenosiviji u domaćinstvu nego što je to bio slučaj sa virusima SARS ili MERS, te da su oni stariji od 60 najugroženiji čalnovi domaćinstva.

Studija je objavljena na stručnom sajtu za zdravstvene radnike medRxiv.

