Odobren lijek za oboljele od covid-19

Evropska agencija za lijekove (The European Medicines Agency, EMA) objavila je u četvrtak da je njen odbor CHMP (human medicines committee) preporučio primjenu remdesivira kod odraslih osoba i djece od 12 godina starosti, a kod kojih je dijagnostikovana upala pluća koja iziskuje primanje kiseonika.

Cijena lijeka u Evropi još nije poznata. U Sjedinjenim Američkim Državama remdesivir bi mogao da košta do 5.080 dolara po tretmanu, a generički lijek indijskog proizvođača mogao bi da se prodaje po cijeni između 5.000 do 6.000 rupija što je od 66,13 do 79,35 dolara. Uslovno zeleno svjetlo EMA-e znači da ljekari mogu da prepišu remdesivir, koji će se u Evropi zvati “Vekluri” kada ga odobri Evropska komisija, a ona obično slijedi preporuke CHMP-a.

