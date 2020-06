Molekularni biolog otkriva šta tačno znači bliski kontakt i kada se treba brinuti: Koji su ključni faktori

U intervjuu za “Večernji” molekularni biolog Igor Štagljar objasnio je zašto je važno da se nose maske, šta tačno znači imati blizak kontakt i kako se ponašati na poslu i javnim mjestima.

“Definitivno znamo mnogo više o virusu SARSCoV-2 nego prije šest mjeseci kada nam je bilo savjetovano da svi oni koji su se vratili sa putovanja moraju ostati u kući 14 dana. Sada znamo da se virus primarno širi putem kapljica koje izlaze iz usta tokom govora, kihanja i kašljanja, i to kada se osobe nalaze u bliskom kontaktu. Te kapljice brzo padnu na tlo ili površine okolnih predmeta – dakle, ne putuju zrakom duže vrijeme. Takođe znamo da se u rijetkim slučajevima ljudi mogu zaraziti nakon što su dirali kontaminirane površine raznih predmeta. Zbog toga su američki Centar za kontrolu bolesti (CDC) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) redefinisali bliski kontakt kao susret sa bilo kojom osobom na udaljenosti manjoj od dva metra, najmanje 15 minuta, i to dva dana prije nego što se manifestovala bolest kod zaražene osobe, a u slučaju asimptomatskih osoba dva dana prije nego što je uzet pozitivan uzorak. Naravno da se neko teoretski može zaraziti i nakon svega nekoliko minuta s KOVID-19 pozitivnom osobom ako je ona, na primjer, pjevala ili vikala, kao što je to slučaj na stadionima ili utakmicama“, objašnjava Igor Štagljar.

Molekularni biolog kaže da maske spriječavaju prijenos virusa i da na njih moramo da se naviknemo do pojave vakcine.

Kad je u pitanju transmisija virusa Štagljar ističe da je veća u zatvorenim prostorijama.

“Kod nas u Torontu ne može da se uđe u 80% radnji bez maski, a tek sada se otvaraju kafići i pabovi i to samo oni koji imaju terase. Za jednim stolom smiju da sjede najviše tri osobe i stolovi su udaljeni jedan od drugog dva metra. Konobari moraju da nose maske, kao i prodavci“, dodaje on.

Na pitanje da li bi trebalo da se vratimo u klubove, idemo na koncerte i utakmice Štagljar kaže da je može samo ako se poštuju preventivne mjere, ali dovodi u pitanje odgovornost građana jer je pitanje da li i koliko će se pridržavati mjera.

Što se tiče radnog prostora Igor Štagljar kaže da u njegovoj labaratoriji radi 40% zaposlenih od cjelokupnog osoblja i da svi moraju da nose rukavice i maske, a oni koji mogu da rade od kuće, ostaju tamo, prenosi “Žena“.

