Nove spoznaje: Koronavirus može pokrenuti dijabetes i kod potpuno zdravih ljudi

No početkom juna, nekoliko je stručnjaka iz cijelog svijeta napisalo izvješće u časopisu New England Journal of Medicine (NEJM) u kojem sugeriraju da koronavirus nije samo riskantan za osobe s dijabetesom, već da on zapravo može uzrokovati i samu šećernu bolest.



Dvije vrste dijabetesa

Postoje dvije glavne vrste dijabetesa. Tip 1 je autoimuna bolest, odnosno uzrokuje ga vlastiti imunološki sustav tijela koji napada beta stanice gušterače koje proizvode inzulin sve do apsolutnog nedostatka inzulina. Nije poznato što točno pokreće ovu autoimunu reakciju, no neki stručnjaci smatraju da bi njen okidač mogle biti virusne infekcije.

Šećerna bolest tipa 2 je daleko najčešći oblik dijabetesa; javlja se u 90% slučajeva. Većina oboljelih stvara promijenjene ili čak normalne količine inzulina, ali uslijed poremećaja u stanicama jetre i mišića dolazi do otpornosti na njegovo djelovanje, piše The Conversation.

Koronavirus i dijabetes

Kineski znanstvenici objavili su informacije o slučaju inače zdravog mladića koji je nakon zaraze koronavirusom dobio teški oblik dijabetesa. Prije pandemije covida-19, u Aziji se od 2002. do 2004. pojavila epidemija SARS-a, koju je također uzrokovao soj koronavirusa. I tada je zabilježen nastanak akutnog dijabetesa kod ljudi koji su zbog zaraze SARS-om dobili upalu pluća.

U većini tih slučajeva dijabetes je nestao nakon tri godine, ali je ostao kod 10 posto bolesnika.

Naime, sojevi koronavirusa koji uzrokuju SARS i Covid-19 imaju sličan način ulaska u stanice. Bjelančevine proteina na površini virusa pričvršćuju se na proteine ACE2 koji se nalaze u mnogim vrstama stanica, poput stanica pluća, bubrega i gušterače.

Problem s gušteračom

Stručnjaci pretpostavljaju da Covid-19 remeti normalno funkcioniranje stanica gušterače što dovodi do poremećaja procesa koji održavaju razinu glukoze u krvi putem lučenja inzulina.

Treba napomenuti da se radi o pretpostavkama nekih znanstvenika te da još uvijek nije sa sigurnošću potvrđeno da covid-19 uzrokuje dijabetes tipa 1 ili 2. Neki liječnici čak navode da se možda radi o jednom sasvim novom obliku dijabetesa.

Za razliku od mnoštva podataka koji povezuju dijabetes s pretilošću i visokim krvnim tlakom, do sada je napravljeno vrlo malo studija o utjecaju covida-19 na razvoj dijabetesa. Stoga su stručnjaci koji su pisali NEJM-u razvili registar za evidenciju svih slučajeva dijabetesa povezanih sa pandemijom koronavirusa.

Ovaj tip registra je neophodan za prikupljanje dovoljne količine podataka koji bi mogli ukazivati na povezanost između Covida-19 i šećerne bolesti, prenosi “Slobodna-Bosna“.

