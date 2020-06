Italijanski stručnjak: “COVID-19 gubi snagu, mogao bi nestati bez vakcine”

Korona virus je oslabio tokom vremena i mogao bi sam izumrijeti bez potrebe za vakcinom, kazao je vodeći italijanski stručnjak za zarazne bolesti listu The Telegraph.

Novi korona virus se raširio svijetom i zarazio milione ljudi, od čega su stotine hiljada preminule. Zbog toga istraživači širom svijeta neumorno rade kako bi razvili efikasnu vakcinu za borbu protiv ovog virusa, prenosi “Al jazeera“.

Ali profesor Matteo Bassetti, čelnik klinike za zarazne bolesti italijanske bolnice Policlinico San Martino kaže da vakcina možda neće biti nužna.

Bassetti je za The Telegraph objasnio da se virus izmijenio u proteklim mjesecima, prenosi Jerusalem Post.

“Klinički utisak koji ja imam jeste da je oslabio intenzitet virusa“, rekao je on.

“U martu i početkom aprila, obrazac je bio znatno drugačiji. Ljudi su dolazili u odjele urgentne medicine sa bolesti koju je bilo teško tretirati i bio im je potreban kisik i respiratori, a neki od njih su razvili i upalu pluća“.

“Sada, u proteklih četiri sedmice, slika se u potpunosti promijenila u smislu obrazaca. Moglo bi doći do manjeg opterećenja virusa u disajnom traktu, vjerovatno zbog genetske mutacije virusa koja do sada nije naučno dokazana. Također, sada smo mnogo svjesniji bolesti i u stanju smo da je tretiramo“, rekao je on.



Agresivni tigar

“Bolest je bila poput agresivnog tigra u martu i aprilu, ali je sada poput divlje mačke. Čak i stariji pacijenti, dobi od 80 ili 90 godina, sada sjede uspravno u krevetu i dišu bez pomoći. Isti pacijenti bi umrli dva ili tri dana ranije“, rekao je Bassetti.

“Mislim da je virus mutirao jer naš imuni sistem reagira na virus, i sada imamo niže virusno opterećenje zbog mjera restrikcije, nošenja maski i socijalnog distanciranja. Još moramo da dokažemo zbog čega je sada drugačije“, rekao je on.

“Da, vjerovatno bi mogao u potpunosti nestati bez vakcine. Imamo sve manji broj zaraženih ljudi i mogli bi doći u situaciju da virus izumre“.

Ovo nije prvi slučaj da je medicinski radnik teoretizirao da virus slabi. U maju je profesor Karol Sikora, onkolog i glavni ljekar Rutherford Healtha u Velikoj Britaniji kazao za The Telegraph da bi pandemija mogla “završiti sama od sebe“.

Ne slažu se svi s ovim tvrdnjama. Doktor Bharat Pankhania, viši klinički predavač Medicinske škole Univerziteta Exeter i bivši savjetnik Javnog zdravstva Engleske, za list je kazao da je ideja “kratkotrajno optimistična“, dodavši da nije očekivao da će virus brzo izumrijeti.

“Hoće ako ne bude nikog da bude inficiran. Ako budemo imali uspješnu vakcinu moći ćemo uraditi ono što smo uradili sa boginjama. Ali zbog toga što je toliko zarazna i široko rasprostranjena, neće nestati još dugo vremena“, rekao je on.

“Moja procjena se kreće od ‘nikad’ do – ako smo zaista sretni i na neki način mutira i mutira i možda izgubi svoju virulenciju – govorimo o godinama i godinama“, rekao je Pankhnia.

“Ne slažem se sa profesorom Sikorom da je nirvana iza ugla“, dodao je on za The Telegraph.

