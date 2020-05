Naučnici otkrili sedam novih koronavirusa, još nije poznato da li mogu preći na ljude

Kako piše NewScientist, naučnicima je već od prije poznato da koronavirusi mogu prijeći sa šišmiša na ljude i uzrokovati ozbiljne bolesti kao što je bila epidemija SARS-a 2002-03 i pandemija covida-19. Za obje bolesti se smatra da su nastale nakon što je koronavirus sa šišmiša, i vjerojatno preko posrednika, došao u ljudsku populaciju.

Većina dosad identificiranih sojeva koronavirusa u šišmiša pronađena je kod azijskih vrsta, ali se sve više njih otkriva i kod afričkih šišmiša.

— New Scientist (@newscientist) May 19, 2020