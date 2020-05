Ohrabrujuće tvrdnje: Virus će nestati sam prije pronalaska vakcine

Korona virus bi mogao sam od sebe da nestane prije nego što naučna javnost pronađe vakcinu protiv smrtonosne bolesti Kovid-19, kaže nekadašnji glavni onkolog pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji Karol Sikora.

“Postoji prava šansa da će korona virus sam da ‘izgori’ prirodnim putem prije nego što razvijemo vakcinu“, napisao je Sikora na Twitteru, koji je sada dekan Medicinske škole pri Univerzitetu Bakinghem, piše “Telegraf“.

“Viđamo približno sličan obrazac svugdje i mislim da imamo veći imunitet na korona virus nego što je procijenjeno. Moramo da nastavimo da usporavamo virus, ali mogao bi da nestane sam od sebe“, dodao je on.

Sikorova objava izazvala je snažne reakcije u javnosti, te je većina ljudi tražila od ovog stručnjaka da objasni kako bi to moglo da se desi. On je zatim istakao da je to samo njegovo mišljenje i da je objavio na društvenim mrežama samo “scenario koji je moguć u trenutnoj situaciji“.

Stručnjak je istakao da niko ne može sa sigurnošću da kaže šta će se desiti i apelovao na građane da se drže pravila socijalnog distanciranja, prenosi “Raša tudej”.

Kompanije i države širom svijeta užurbano pokušavaju da razviju vakcinu protiv korona virusa koji je odnio preko 313.000 života do sada. Ranije ove sedmice, SZO objavila je da osam “kandidata” sprovodi klinička ispitivanja, dok je još 110 u fazi pretkliničkog istraživanja.

Međutim, i dalje nije poznato kada će biti spreman lijek protiv korona virusa, pošto uspješan razvoj može da traje prema riječima stručnjaka mjesecima, a u nekim slučajevima čak i godinama.

Uprkos godinama istraživanja i testiranja, medicinski stručnjaci još nisu razvili vakcinu protiv SARS-a koji se prvi put pojavio 2002. godine, kao ni za MERS, čija je epidemija zabilježena 2012.

Vakcina za korona virus mogla bi da bude registrovana u Rusiji u avgustu, najavio je direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju Aleksander Gunzburg.

“Vjerujem da bi krajem ljeta mogli da registrujemo vakcinu. Rekao bih da bi to moglo da bude u avgustu ako sve bude teklo po planu i ne bude nikakvih iznenađenja“, rekao je Gunzburg u intevjuu za TV kanal “Rusija 1”, prenosi agencija TASS.

