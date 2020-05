Naučna javnost iznenađena novim otkrićem: Covid-19 mutirao i sada je opasniji

Naučnici su identifikovali novi soj korona virusa koji je postao dominantan širom svijeta i čini se da je zarazniji od onog koji se proširio u ranim danima pandemije COVID-19, pokazala je nova studija koju su predvodili naučnici iz Nacionalne laboratorije Los Alamos, piše “Srbija Danas“.

Novi soj pojavio se u februaru u Evropi, brzo je migrirao na Istočnu obalu Sjedinjenih Država i bio je dominantni soj širom svijeta od sredine marta, napisali su naučnici.

Pored bržeg širenja, ljudi mogu da budu ranjivi na drugu infekciju nakon prvog napada, upozorava izveštaj.

Izvještaj sa 33 stranice objavljen je u četvrtak na BioRkiv, veb lokaciji koju istraživači koriste kako bi podijelili svoj rad prije nego što se stručno pregleda, u pokušaju da se ubrza saradnja sa naučnicima koji rade na vakcinama ili tretmanima protiv COVID-19. To istraživanje se u velikoj mjeri zasniva na genetskom nasljedstvu ranijih sojeva i možda neće biti efikasno u odnosu na novi.

Mutacija identifikovana u novom izvještaju utiče na sada zloglasne šiljke na spoljašnjosti koronavirusa, koji mu omogućavaju da uđe u ljudske respiratorne ćelije. Autori izvještaja su rekli da osjećaju “hitnu potrebu za ranim upozorenjem” kako bi vakcine i lijekovi u razvoju širom svijeta bili efikasni protiv mutiranog soja.

Gdje god da se novi soj pojavio, brzo je zarazio puno više ljudi od ranijih sojeva koji su došli iz Vuhan-a, u Kini, i u roku od nekoliko sedmica, to je bio jedini soj koji je preovladavao u nekim zemljama, navodi se u izvještaju. Dominacija novog soja nad svojim prethodnicima pokazuje da je infektivniji, navodi se u izvještaju, mada tačno zašto se još uvijek ne zna.

Korona virus, poznat naučnicima kao SARS-CoV-2, zarazio je više od 3,5 miliona ljudi širom svijeta i prouzrokovao više od 250 000 smrti od COVID-19 od njegovog otkrića krajem prošle godine.

Izvještaj je zasnovan na računarskoj analizi više od 6.000 setova korona virusa iz cijelog svijeta, koje je prikupila Globalna inicijativa za dijeljenje svih podataka o gripu, javno-privatna organizacija u Njemačkoj. Iznova i iznova, analizom je utvrđeno da nova verzija prelazi da postane dominantna.

Tim iz Los Alamosa, potpomognut naučnicima sa Univerziteta Djuk i Univerziteta Šefild u Engleskoj, identifikovao je 14 mutacija. Te mutacije dogodile su se među gotovo 30.000 baznih parova RNA za koje drugi naučnici kažu da čine genom koronavirusa. Autori izvještaja fokusirali su se na mutaciju nazvanu D614G, koja je odgovorna za promjenu šiljaka virusa.

– Priča je zabrinjavajuća, jer vidimo da mutirani oblik virusa veoma brzo nastaje i tokom mjeseca marta postaje dominantan oblik pandemije – napisala je rukovodilac studije Bet Korber, računski biolog iz Los Alamosa, na svojoj Fejsbuk stranici.

– Kada virusi sa ovom mutacijom uđu u populaciju, oni brzo počinju da preuzimaju lokalnu epidemiju, pa su i prenosljiviji.

Iako je izvještaj iz Los Alamosa veoma tehnički i nije završen, Korber je u svom postu na Fejsbuku izrazila duboka lična osjećanja u vezi sa posljedicama tog nalaza.

– Ovo je teška vijest – napisala je Korberova, – ali molim vas da vas ne obeshrabruje samo ona. Naš tim na LANL-u uspio je da dokumentuje ovu mutaciju i njen uticaj na prenos samo zbog ogromnog globalnog napora stručnjaka i eksperimentalnih grupa, koji upozoravaju na nove sojeve virusa (SARS-CoV-2) u svojim lokalnim zajednicama.

Korber, koja je doktorirala na hemiji na Kalteku, pridružila se grupi 1990. godine i fokusirala se veći deo svog rada na HIV vakcinu. 2004. godine dobila je nagradu Ernest Orlando Lorens, najveće priznanje američkog Ministarstva energetike za naučna dostignuća. Pomagala je i u osnivanju sirotišta za mlade žrtve AIDS-a u Južnoj Africi.

Dr. Bette Korber, researcher who worked on HIV vaccine, warns that COVID19 vaccines in progress may not work because the virus has mutated, with a more contagious, likely more deadly version dominating on the east coast vs CA. Reinfection is also possible. https://t.co/Lt6mXt4cn8

— Mar Hicks (@histoftech) May 5, 2020