Konačno odgovor na pitanje da li se možemo ponovo zaraziti: Riječ stručnjaka – poslije 227 slučajeva pacijenata koji su 2 puta bili pozitivni

U prvi mah govorilo se da je nemoguće dva puta se zaraziti korona virusom, onda su sumnju unijeli brojni slučajevi iz Kine gdje se vidjelo da zaraženi koji su preležali korona virus ponovo boluju od njega. Naučnici iz Južne Koreje sproveli su istraživanje i njihov zaključak je da je nemoguće zaraziti se dva puta, a da su uzrok nejasnoća iz Kine loši testovi – podsjetimo, čak 227 slučajeva ponovo inficiranih izazvalo je strah da svijet nikada neće moći da ostvari kolektivni imunitet, prenosi “Žena“.

Rezultati istraživanja koje su sproveli ovi naučnici pokazali su da se kod onih koji su preležali virus pojavljuju fragmenti virusa koji su ostali u tijelu, ali ti fragmenti, tvrde naučnici, nemaju snagu ni da ponovo inficiraju domaćina niti nekog drugog.

Oh Mjong-don, koji je na čelu ovog istraživačkog komiteta, tvrdi da su ti, po drugi put pozitivni testovi, bili netačni jer su se radili PCR testovima. Problem sa njima je, tvrdi on, to što on ne može da razlikuje živ i neživ RNK u virusu, te tako daje lažan pozitivan rezultat.

– Veća je vjerovatnoća da su oni koji su naizgled drugi put bili pozitivni inficirani virusom koji je već bio neaktivan – kaže ovaj naučnik.

Ovo se poklapa sa nalazima korejskog Centra za kontrolu bolesti koji kažu da naizgled po drugi put bolesni pacijenti nisu infektivni.

Pored toga, Oh Mjong-don tvrdi i da korona virus ne izaziva nikakve hronične bolesti time što ostaje u jedru ćelije.

loading...

Facebook komentari