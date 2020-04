Šta će biti sa koronom? Postoje tri scenarija razvoja virusa

Ističe da je prirodno uspostavljanje imuniteta završni proces i da nije ni bio cilj da se to odradi brzo, nego da se što više uspori.

Janković kaže i da će to da zavisi od kretanja globalne slike o virusu i da postoji nekoliko mogućih opcija o njegovoj budućnosti. Jedna je da on postane sezonski patogen, druga je da potpuno nestane prirodnim putem (Janković smatra da vjerovatnoća za to nije velika) i treća da nauka i tehnologija uhvate korak s virusom i da dobijemo vakcinu (ova opcija zahtijeva vrijeme).

Kada je reijč o uticaju vremenskih uslova na virus, epidemiolog Darija Kisić Tepavčević je rekla da se o tome mnogo govorilo u prethodnom periodu, ali da smo svjedoci da se virus održava i prenosi i tamo gdje su visoke temperature.

Kaže da neka istraživanja pokazuju da je za negativan uticaj na virus potrebno da temperatura bude više od 25 stepeni, vlažnost vazduha veća od 20 posto i da je i značajan faktor UV zračenja. Kako ističe, mora mnogo uslova da bude zadovoljeno, ali je sigurno da je za vrijeme ljetnjih mjeseci manja vjerovatnoća kapljičnog prenosa, jer virus brže pada na tlo.

“Ako virus uđe u organizam, onda spoljna temperatura nema nikakav uticaj na njega”, rekla je Darija Kisić Tepavčević.

Zbog toga ističe da je i dalje osnovna mjera prevencije da se ne dozvoli da virus nađe put do nove osjetljive osobe, piše “RTS“.

