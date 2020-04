Koliko dugo korona opstaje na odjeći? Stručnjaci objasnili šta treba uraditi da se zaštitimo

Medicinski ekspert objasnio je koliko dugo korona virus može da živi na našoj garderobi i šta je najbolje da uradimo kako bismo dezinfikovali odjeću koju nosimo.

I dalje postoji mnogo toga što i dalje ne znamo o korona virusu, a jedna od nejasnoća je koliko se on zadržava da površinama.

Istraživači sa Nacinalnog instituta za alergije i infektivne bolesti u Montani analizirali su koliko se korona virus zadržava na kartonu, čeliku i plastici.

Njihova analiza otkrila je da virus može da preživi do 4 sata na površinama od bakra, i do 24 sata na kartonu. Ipak najduže može da opstane na plastici i nerđajućem čeliku, čak i do 3 dana.

Ali šta je sa odjećom?

Dr Akaš Patel, ljekar opšte prakse i medicinski direktor u klnici My Health Care objasnio je da je vrijeme u kojem virus može da živi na tkanini i dalje nepoznato.

– Trenutno nema dovoljno istraživanja da bismo sa sigurnošću mogli da kažemo koliko dugo će korona virus opstati na odjeći. Neka pleriminarna istraživanja su sugerisala da virus može duže da živi na površinama poput metala i plastike, ali nije bilo jasnih stavki o površinama kao što je tkanina. Ipak, vjerovatno je da virus neće preživjeti dugo na mekim površinama – zaključio je on i savjetovao da graderobu peremo na najvišoj temperaturi koju deklaracija odjeće dozvoljava.

Takođe, savjetuje se da se garderoba koju ste nosili napolju prilikom izlaska odmah skine po dolasku kući i istrese na terasi, piše “Srbija Danas“.

