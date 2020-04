Testovi u Njemačkoj pokazali da je 14 posto ljudi steklo imunitet na korona virus

Koliko je ljudi stvarno zaraženo korona virusom? U jednom njemačkom gradu preliminarni odgovor je oko 14 posto. Naučnici su do tog odgovora došli testiranjem krvi i detekcijom antitijela na korona virus.

Općina Gangelt, blizu granice s Holandijom, teško je pogođena korona virusom nakon što je karnevalski praznik u februaru privukao hiljade ljudi u grad.

Naučnici s lokalnog univerziteta utvrdili su nakon pretraga krvi od 500 stanovnika, da je jedan od sedmero imun na korona virus. Neki od tih ljudi uopšte nisu imali simptome, prenosi “Klix“.

Istraživanje u Njemačkoj proveli su virolog Hendrik Strek i nekolicina drugih iz Univerzitetske bolnice u Bonu, koji su oko 1.000 stanovnika Gangelta uradili nalaze krv, bris grla i ispunili anketu.

Ustanovili su da je 2 posto stanovnika aktivno inficirano korona virusom, a ukupno 14 posto ima antitijela, što ukazuje na prethodnu infekciju. Ova grupa ljudi, kažu, više ne može biti zaražena korona virusom.

Na osnovu rezultata njihovog ispitivanja krvi, njemački tim procijenio je stopu smrtnosti u opštini Gangelt na 0,37 posto, što je brojka znatno niža od one koju održava Džons Hopkins, gdje je stopa smrti u Njemačkoj među prijavljenim slučajevima 2 posto.

Autori objašnjavaju da se razlika u proračunima svodi na to koliko je ljudi zapravo inficirano, ali nisu uračunati jer imaju blage ili nikakve simptome.

Stvarna stopa infekcije je jako važna, napominju stručnjaci. Kada dovoljno ljudi ima razvijen imunitet, virus se neće moći širiti tako lako, to je koncept koji se naziva imunitet stada. No, njemački grad još uvijek nije blizu tog praga.

Njemački izvještaj među prvima je istraživao populaciju na temelju dokaza o ranijim infekcijama, podacima koje naučnici trebaju utvrditi koliko se pandemija proširila, kolika je stvarna stopa smrti i koliko ljudi uopšte ne pokazuje simptome, piše MIT “Technology Review”.

– To je preliminarno, ali to je vrsta studije koja nam očajnički treba – kaže Kristakis, koji vjeruje da bi SAD trebalo da testiraju čak 200 hiljada ljudi, od velikih gradova poput Njujorka do malih gradova na Srednjem zapadu.

– Globalno gledano, službeni broj slučajeva zaraze korona virusom iznosi više od 1,7 miliona ljudi, ali u tu statistiku uglavnom spadaju ljudi koji traže medicinsku pomoć i testiraju se. Pravi broj zaraženih, uključujući one bez simptoma i koji se ne testiraju, daleko je veći – kaže Kristakis.

