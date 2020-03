Drago Nedić: “Kolektivno ćemo pobijediti koronu”

U borbi protiv novog virusa korona treba izbjegavati kontakte, držati odstojanje metar do dva od druge osobe, prati ruke, nositi maske, naočare i rukavice, kaže za “Nezavisne” Drago Nedić, predsjednik Naučnog vijeća, pomoćnik načelnika Centra za zdravlje životinja i bezbjednost hrane i član Koordinacionog tijela za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti u vezi s pojavom virusa kovid-19.

“Ne treba odluku donositi po tome da li ima ili nema maski nego treba primjenjivati sve raspoložive mjere zaštite, izbjegavati kontakte, držati odstojanje metar do dva od druge osobe, prati ruke, nositi maske, naočare i rukavice, ističe Nedić

NN: S obzirom na to da je virus korona životinjskog porijekla, postoji li opasnost da se prenese s naših kućnih ljubimaca i domaćih životinja na ljude?

NEDIĆ: Korona virusi su velika porodica virusa i uzrokuju oboljenja životinja kao što su goveda, psi, mačke, živina i druge. Za svaku životinjsku vrstu su različiti sojevi i zasad se ne prenose s jedne na drugu životinjsku vrstu pa ni na čovjeka. To se zove barijera vrste, odnosno virus je patogen samo za određenu vrstu životinja. Psi i mačke obolijevaju od određenih vrsta korona virusa, ali oni nisu patogeni za čovjeka. Novi korona virus je prešao sa šišmiša, najvjerovatnije preko pangolina ili ljuskara, koji je zaštićena životinjska vrsta, mutirao i postao patogen za čovjeka. Sada se prenosi samo sa čovjeka na čovjeka.

NN: Na sajtu SZO sam pročitao da je zabilježen slučaj prelaska virusa sa životinje na čovjeka. Da li je to moguće, s obzirom na to da je rečeno da se prenosi samo sa čovjeka?

NEDIĆ: Nedavno je objavljeno da su u Hong Kongu utvrdili novi korona virus u brisu nosa psa. Međutim, nije dokazano da se radi o obolijevanju psa od ove bolesti niti da je čovjek obolio od bolesnog psa. Nalaz virusa kod ovog psa se može smatrati nalazom virusa u okolini kao što se može naći na bilo kojoj površini koju je kontaminirao prenosilac virusa, a u ovom slučaju to je mogao da bude samo čovjek. Pas je virus unio u nos njuškajući po površini na kojoj je bilo virusa. Dakle, životinje ne obolijevaju i ne prenose virus, ali treba biti oprezan da zaraženi čovjek ne kašlje i kiše ili ljubi životinju jer se onda može zaraziti drugi čovjek ako dodiruje, grli ili ljubi takvu životinju.

NN: Postoji nedoumica da li se virus lakše širi putem vazduha ili putem dodira.

NEDIĆ: Novi korona virus (SARS-Cov-2) se prenosi kapljično odnosno kontaktom. Zaraženi čovjek svojim ekskretima izbacuje i virus u spoljnu sredinu. Drugi čovjek se zarazi ako dodiruje površine koje je dodirivala zaražena osoba ili ako kapljice od zaraženog čovjeka direktno padnu na njegovo lice (kihanje ili kašljanje), a onda se preko sluznica usta, nosa ili oka unosi virus u organizam. Zbog toga je važno biti dovoljno udaljen od zaražene osobe i ne dirati kontaminirane predmete. Čak i ako smo dirali takve predmete i virus dospije na naše ruke nećemo se zaraziti ukoliko ne diramo usta, nos i oči. Često se zanemaruje činjenica da virus veoma lako i brzo prodire u organizam i preko sluznice očiju. Znači poslije bilo kakvih kontakata treba pravilno oprati ruke, a i umiti se sapunom i toplom vodom. Sve smo uradili ako smo dezinfikovali i obuću i bezbjedno odbacili kontaminirane predmete poput maski, maramica, kesa, pišu “Nezavisne“.

NN: Takođe, postoje kontroverze o tome da li maske pomažu ili ne pomažu.

NEDIĆ: S obzirom na ovakvo širenje virusa, sve kontakte treba smatrati rizičnim pa je zaštitna oprema pravi izbor za svakog čovjeka. Ne treba odluku donositi po tome da li ima ili nema maski, nego treba primjenjivati sve raspoložive mjere zaštite, izbjegavati kontakte, držati odstojanje metar do dva od druge osobe, prati ruke, nositi maske, naočare i rukavice. Hirurške maske nisu antivirusne, ali kratko vrijeme mogu da spriječe prenos virusa, kao i da spriječe da se zarazimo dodirivanjem lica. One se jednokratno koriste. Ako nema atestiranih maski, onda mogu i one koje neko sam napravi, ali da pazi da ih češće mijenja ako su jednokratne ili ako su višekratne da ih poslije upotrebe otkuva ili steriliše u autoklavu.



NN: Kako ocjenjujete kao doktor i profesionalac mjere koje su vlasti RS i lokalnih administracija preduzele i može li se epidemija u potpunosti zaustaviti?

NEDIĆ: Od 3. februara 2020. godine ministar zdravlja i Vlada su formirali Koordinaciono tijelo za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti u vezi s pojavom virusa kovid-19, čiji sam član. To tijelo je formirano blagovremeno jer je do pojave prvog slučaja u RS izvršena kompletna analiza spremnosti zdravstvenog sistema, izvršena obuka zdravstvenog osoblja i snabdijevanje zdravstvenih ustanova, napravljen plan djelovanja i organizacija svih segmenata sistema. Precizno je određeno ko šta radi od institucija: domovi zdravlja, bolnice, laboratorije, Institut za javno zdravstvo, inspekcije i Ministarstvo. S pojavom prvog slučaja podizan je i nivo mjera zaštite do proglašenja vanredne situacije. Mogu veoma odgovorno da zaključim da su preduzete mjere u RS blagovremene i veoma dobro isplanirane i primijenjene. Tako je i u lokalnim zajednicama s isticanjem Banjaluke kao posebno pozitivnog primjera. To će u značajnoj mjeri smanjiti posljedice pojave virusa kovid-19. Epidemija novog virusa se može u potpunosti zaustaviti kada se prekine njegov prenos na zdrave ljude. Po isteku jednog do dva inkubaciona perioda nakon posljednjeg obolijevanja može se proglasiti pobjeda.

NN: Nažalost, očigledno dio ljudi ne poštuje instrukcije nadležnih. Na koji način se ljude može uvjeriti da poštuju sve mjere koje se donose?

NEDIĆ: Dobro je što se ogromna većina građana ponaša odgovorno. Nadležni organi se trude da do svakog građanina dođe kvalitetna informacija, a za neodgovorne su zaprijećene veoma visoke kazne i opet ima onih koji ih ne poštuju. Mislim da je sud javnosti najjači sud. To znači da svaki građanin treba da bude savjestan i da sprovodi mjere, ali i da ne toleriše nesavjesne u svojoj sredini. Nesavjesne treba upozoriti i nadležnim organima prijaviti. Sada već imamo preko 13.000 ljudi pod zdravstvenim nadzorom ili u samoizolaciji. To znači da su oni svi potencijalno zaraženi i mogući prenosioci bolesti. Zbog toga bi bilo dobro da se imena takvih dostave zajednici etažnih vlasnika i da se na ulazu stavi spisak porodica koje treba da budu u samoizolaciji, jer ne znamo šta se dešava ni kod prvog komšije. Tako onda svi u zgradi znaju ko treba da bude striktno u svom stanu, a i oni znaju da sve komšije imaju tu informaciju. Na primjer, tako imamo spiskove na ulazima ko je platio zajedničke obaveze, a ko nije. Komšije imaju pravo da znaju da im je povećan rizik ako neko ko je rizičan dira kvake, rukohvate, lift i drugo. Ukoliko neko ne poštuje mjere samoizolacije odmah će biti zapažen i prijavljen nadležnim organima.

NN: I na kraju, koja bi bila Vaša poruka?

NEDIĆ: Borba protiv ovog virusa je kolektivni napor, za koji svi mi, a ne samo zdravstveni radnici, snosimo odgovornost. Kao što su groblja dokaz života, a ne smrti, predlažem da broj oboljelih i umrlih od kovid-19 shvatimo kao broj opomena koje smo dobili. Svakog dana dobijemo hiljade opomena! Kao član Koordinacionog tijela RS za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti u vezi s pojavom virusa kovid-19, svima želim zdravlje i sigurnost i vjerujem da ćemo zajedno savladati ovu prepreku. Iako su strah i neizvjesnost razumljivi osjećaji, ohrabrujem sve da se suoče s ovom situacijom smirenošću i razumom i, što je još važnije, brigom i podržavanjem jedni drugih i širenjem saosjećanja s onima kojima je to potrebno, prenose “Nezavisne“.

