U svemiru se uzgaja zelena salata za astronaute

Nakon temeljnog pregleda salate uzgojene na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS), istraživači su zaključili da je razlika između nje i one uzgojene na Zemlji minimalna. Reč je o zanemarivoj razlici u količini nekih metala i minerala, među kojima su gvožđe, kalijum i cink. Astronauti su na ISS-u salatu uzgajali između 2014. i 2016. NASA-ini naučnici su poredbenu kontrolu na Zemlji obavili ponovivši iste uslove uzgoja. Rezultati su bili ohrabrujući: dve glavice zelene salate bile su gotovo u potpunosti iste, uključujući i mikrobne zajednice koje se nalaze u biljkama, piše “Bljesak“.

Pokazalo se da „svemirska salata“ sadrži nešto viši nivo bakterija, no među njima nije nijedna opasna po ljudsko zdravlje, poput ešerihije koli ili salmonele.

Uzgoj hrane u održivom sistemu, koja je bezbijedna za konzumaciju postaće presudna kada NASA krene u dalje misije.

Pokazalo se da je uzgoj salate daleko jednostavniji od uzgoja ostalih vrsta povrća. „Slične ćemo uslove uzgoja morati da osiguramo i za paradajz, krompir i papriku, a nadamo se da ćemo početi sa uzgojem u tekućoj godini i tokom iduće“, rekla je glavna autorka i naučnica svemirskog centra Kenedi Kristina Kodadad, prenosi „ScienceAlert“.

„S obzirom na to da tim vrstama povrća treba mnogo više vremena za uzgoj, preciznije 80 dana u odnosu na 28, koliko je potrebno za salatu, biće nam potrebno više resursa i izdašnija ulaganja“, istakla je. Astronauti zasad uglavnom konzumiraju jela koja rehidriraju na ISS-u. Na meniju je koktel od sušenog voća, orašasti plodovi, piletine, govedine i škampa, ali nijedna salata ne može tako dobro da se obradi da bi preživela put do nulte gravitacije. U prerađenim paketima s obrocima nedostaje hranjivih materija i nekih vitamina, naročito kalijuma i vitamina C, B1 i K.

Sviježi proizvodi činili su se kao najbolje rješenje za taj problem koji će NASA morati da riješi s obzirom na planirane dugoročne misije svemirskih letova na Mesec i Mars. Astronauti će u budućnosti morati da funkcionišu „nezavisno od Zemlje“, a ovo je jedan od koraka napred u ostvarenju toga cilja.

