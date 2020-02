Naučnici iz BiH objavili istraživanje u najstarijem američkom naučnom časopisu

U objavljenom članku, autori su komparativnom studijom, upotrebom meta analize naučnih članaka iz relevantnih baza podataka upoređivali razvoj naučne oblasti senzornih oštećenja sluha u BiH u odnosu na dostignuća razvijenog svijeta, tako da će svi naučnici-istraživači u ovom području preko najčitanijeg časopisa imati ključne informacije o stručno-naučnom opusu ove naučne oblasti u ovom dijelu svijeta, prenosi “Anadolija”.

Časopis, koji se bavi publikovanjem naučnih članaka vezanih za probleme senzornog oštećenja sluha i gluhoće, istovremeno je najprestižniji i najčitaniji u svijetu.

Journal “The American Annals of the Deaf” (Američki Anali) osnovan je 1847. godine, a izlazi u izdanju Gallaudet University Press u Washingtonu.

To je najprestižniji časopis u kojem se može objaviti naučno-istraživački rad u naučnim disciplinama senzornog gubitka sluha (edukacija/rehabilitacija). Indeksiran je najvišim kriterijumskim rangom publikovanja platforme Web of science (Current Contents Social And Behavioral Sciences/Essential Science Indicator; Social Sciences Citation Index).

Po svojoj tradicionalnoj naučnoj vrijednosti, uporediv je sa dva najuglednija naučna časopisa u svijetu: Američki časopis “Science”, koji je osnovan 1880. godine, i britanski “Nature”, koji je ove godine proslavio 150 godina postojanja.

Za pojedinačne naučnike objavljivanje u ovim vrhunskim časopisima smatra se velikim profesionalnim uspjehom, jer su standardi za objavljivanje postavljeni sa vrlo strogim kriterijumima naučnog pisanja i naučne elaboracije istraživanja.

Evaluacija članka ponekad traje više od godinu dana, a bh. autori su od prihvatanja do konačnog objavljivanja članka čekali deset mjeseci.

