Doktori pokrenuli srce mrtvaca i presadili ga živom čovjeku

Hirurzi bolnice Duke University u SAD snimili su video te pokazali kako su izvadili srce preminulog donora, a zatim ga uspjeli pokrenuti i presaditi živom čovjeku, piše “Daily Mail”.

Na taj su način otvorili nove mogućnosti u transplantacijskoj hirurgiji te omogućili dugoročno očuvanje organa izvan tijela. Ljudsko srce prvi su put transplantirali 1967. godine u Južnoj Africi, a godinu poslije hirurzi na Stanford University su izveli prvu takvu operaciju u Sjedinjenim Državama, piše “24sata“.

Transplantacija srca danas je uobičajena operacija kao i transplantacija jetre, pluća ili bubrega, no nema dovoljno organa. Manje od pola Amerikanaca, njih oko 45 posto, registrovali su se kao darivatelji organa, no nakon njihove smrti taj je broj manji.

Mnogo organa je u tako lošem stanju da se ne mogu više iskoristiti, dok je dio njih zbog historije bolesti ili infekcija nemoguće koristiti za presađivanje. Više od 100.000 ljudi čeka organ, a 20 ih svakog dana umre ne dočekavši spasonosnu operaciju.

U nastojanju da to premoste, doktori svakodnevno rade na novim metodama koje će proširiti broj dostupnih organa. Nije dovoljno zatražiti od ljudi da daruju organe, a u proteklim godinama pripomogla je činjenica da su dopustili transplantaciju organa donora koji imaju hepatitis C. Osim što donirani organi moraju ispuniti zdravstvene kriterije, vrijeme igra odlučujuću ulogu.

Tkiva poput srčanog nakon smrti donora u vrlo kratkom roku postanu neupotrebljiva. Zapravo, u trenutku kad srce prirodno prestane kucati, već je tada u njemu manjak kisika i tkivo odumire čak i prije proglašenja donora službeno preminulim. Zato se kod transplantacije srca koristi organ donora kod kojih je ustanovljena moždana smrt, no drugi vitalni organi još funkcioniraju. Najbolji način za očuvanje tkiva srca je držanje organa na vrlo hladnim temperaturama.

No i tada je moguće obaviti transplantaciju samo u roku od šest sati nakon što su organ izvadili iz tijela. No ako umjesto toga doktori uspiju izvan tijela oživjeti srce koje je stalo, ono bi moglo funkcionirati samostalno i bez obzira na donora. Stoga ne bi morali koristiti samo organe ljudi u moždanoj smrti. Kako bi to postigli, izvadili su srce i priključili ga na cjevčice kojima su omogućili dotok krvi, kisika i elektrolita.

Srčani mišić se na taj način reanimirao i započeo s normalnim radom. Tehniku koju su nazvali “topla perfuzija” prvi su put koristili u britanskoj bolnici Royal Papworth 2015. godine. Od tada, bolnica je postala nacionalni centar za transplantaciju srca te su od tada izveli 75 transplantacija nakon što je donorovo srce stalo, procjenjuje dr. Jacob Schroeder, hirurg koji je sudjelovao u proceduri u SAD-u. On i njegov tim tako su postali prvi u SAD-u koji su uspješno obavili zahvat nakon srčane smrti, te se nadaju da će uskoro on biti dostupan i za druge pacijente.

“Ovo je prva takva operacija u SAD-u i za nas je to velika stvar jer postoji velika potreba, no samo nekoliko centara diljem svijeta može ostvariti ovakve rezultate”, zaključio je dr. Schroeder.

