Mađari pronašli petu prirodnu silu?

Naučnici Instituta za nuklearna istraživanja pri Mađarskoj akademiji nauka (Atomki) objavili su otkrića koja bi mogla biti primjer te pete sile na djelu. Naučnici su pomno promatrali kako jedan potaknuti atom helija emituje svjetlo dok se raspada. Čestice su se širile pod neobičnim uglom od 115 stepeni, što se ne može objasniti poznatom fizikom.

Vodeći naučnik studije, Attila Krasznahorkay, rekao je CNN-u da je ovo drugi put da njegovi saradnici uočavaju novu česticu, koju nazivaju X17, zato što su izračunali njenu masu na 17 megaelektronvolta.

“X17 bi mogla biti čestica koja povezuje naš vidljivi svijet s tamnom supstancom”, napisao je Krasznahorkay u odgovoru e-mailom.

Jonathan Feng, profesor fizike i astronomije na Kalifornijskom univerzitetu Irvine, rekao je za CNN da već godinama prati rad mađarske ekipe i vjeruje kako bi njihovo istraživanje moglo biti udarno. Ako se njihova istraživanja budu mogla ponoviti, “biće vrlo jednostavno odlučiti ko će dobiti Nobelovu nagradu”, objasnio je Feng.

Mađarski naučnici rade na rezultatima iz 2016.

Prije tri godine mađarski istraživači su objavili sličan rad u Physical Review Lettersu, jednom od najprestižnijih naučnih časopisa u fizici. Eksperimentalna ekipa za nuklearnu fiziku proučavala je drugi izotop berilij-8, kako se raspada na osnovne čestice. Vidjeli su elektrone i pozitrone kako se odvajaju od atoma pod neobičnim kutovima. Ova otkrića, koja pokazuju da su se čestice širile iz berilija-8 otprilike pod uglom od 140 stepeni, bila su nova i čudna.

“Mi smo uveli tu novu česticu, koju niko prije nije vidio i čije postojanje se nije moglo objasniti široko prihvaćenim ‘Standardnim modelom’ fizike čestica, pa ju je trebalo pomno analizirati”, napisao je Krasznahorkay.

Spoznaje Krasznahorkayeva tima upočetku nisu privukla mnogo pažnje, ali Feng ih je počeo pratiti. Kaže kako nije želio “ostaviti potencijalno revolucionarna otkrića da leže na stolu”.

Kalifornijski fizičar razvio je teoriju koja objašnjava neobična otkrića

Ukratko, ovo bi moglo promijeniti fiziku kakvu poznajemo ili bi to mogla biti jednostavna laboratorijska pogreška. “Neki su rekli da su upropastili stvar”, kaže Feng, koji je ipak vjerovao da su Mađari u pravu. Njegova istraživačka grupa objavila je rad temeljen na mađarskoj studiji iz 2016. godine, izloživši teoriju za promatranja onoga što je Krasznahorkayev eksperimentalni tim vidio.

Ovu nevidljivu petu silu na djelu se opisuje kao “fotofobičnu silu”, što znači da se radi o česticama koje se “boje svjetla”. Istodobno su nuklearni fizičari širom svijeta počeli tražiti pogreške u mađarskoj studiji te nakon nekoliko godina ostali praznih ruku.

“Neki vrlo poznati nuklearni fizičari proveli su testove”, rekao je Feng. Brojke su se poklapale, a niko nije mogao ustanoviti ni da je njihova oprema bila pogrešno kalibrirana. Feng kaže kako i njegova ekipa uspoređuje mađarske eksperimente sa “svakim poznatim eksperimentom koji je izveden u povijesti fizike”. Jedini način da se objasni X17 bila je dosad nepoznata “peta sila”.

Otkrića upućuju na Sveti gral fizike

Kako bi razvili svoju ideju iz 2016. godine, Mađari su morali ponoviti rezultate. Njihovi nalazi iz 2019. godine su upravo to. Feng kaže kako vjerovatnoća da se radi o nečem drugom osim čestice X17 i nove pete sile iznosi jedan prema trilion. Dodao je da će otkriće biti potpuno potvrđeno ako neka druga istraživačka grupa bude ponovila ove rezultate na trećoj vrsti atoma, osim berilija i helija. Eksperimentalne istraživačke grupe željne ovakvog rada već su ga kontaktirale.

Bolji uvid u petu silu mogao bi naučnike dovesti do toga da joj daju konkretno ime, da bolje shvate njeno djelovanje te da razviju praktičnu primjenu iskorištavanja njene moći. To nas vodi bliže onome što se smatralo Svetim gralom fizike, kojem je težio Albert Einstein, ali ga nikad nije dostigao. Fizičari se nadaju da će stvoriti “jedinstvenu teoriju polja”, koja će sveobuhvatno objasniti sve kosmičke sile od stvaranja galaksije do ponašanja kvarkova.

Ali svemir ne otkriva svoje tajne tako lako. “Nema razloga zaustaviti se na petoj sili. Možda postoje šesta, sedma i osma sila”, zaključio je Feng, prenosi “Index“.

