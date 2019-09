Magnetna oluja danas pogađa Zemlju, ugroženo zdravlje ljudi

Prema laboratorijskoj prognozi, vjerovatnoća da će oluja danas pogoditi Zemlju procjenjuje se na 40 odsto.

Obično su magnetne oluje izazvane erupcijama na Suncu, što dovodi do intenzivnog oslobađanja energije iz Sunčeve atmosfere. Fotoni solarne erupcije stižu do Zemlje za oko osam i po minuta, a plazma oblaci stižu do naše planete za dva ili tri dana nakon erupcije, prenosi “Sputnjik“.

Ovi oblaci plazme dovode do geomagnetnih oluja, odnosno do poremećaja Zemljinog geomagnetnog polja. Oni utiču na mnoga područja ljudske aktivnosti i mogu prouzrokovati probleme u komunikacijskim i navigacionim sistemima svemirskih letelica, pa čak mogu dovesti i do ozbiljnih oštećenja energetskih sistema.

Početkom septembra 2019. godine zabilježena je najmoćnija magnetna oluja poslednjih mjeseci, koja je trajala više od jednog dana. To je uzrokovano povećanjem brzine solarnog vetra u orbiti u blizini Zemlje, što je dovelo do neznatne destabilizacije magnetnog polja naše planete.

“Magnetne oluje utiču na zdravlje ljudi, posebno onih koji su osetljivi na vremenske prilike”, rekla je Nana Pogosova, zamjenik direktora Nacionalnog kardiološkog centra ruskog Ministarstva zdravlja.

“Ali generalno, ovi efekti nisu alarmantni, tako da većina ljudi ne treba da se boji”, rekla je ona.

Precizirala je da psihološka komponenta igra važnu ulogu. Ako osoba očekuje kataklizme, koncentriše se na to i brine, to sve doprinosi destabilizaciji zdravstvenog stanja.

Isto tako, osobe koje pate od hroničnih bolesti treba da se pridržavaju preporuka ljekara, uzimaju svoju terapiju, objasnila je ona.

“Pored toga, osobe sa kardiovaskularnim bolestima moraju da kontrolišu krvni pritisak, mjere ga i drže pod kontrolom“, zaključila je Pogosova.

