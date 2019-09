GENIJALNI UMOVI Sedam stvari koje rade izrazito inteligentne osobe

Često se kaže kako je inteligencija nešto s čim se rađamo, no to nije uvijek istina: inteligencija može biti urođena ili usvojena. Istraživanja su pokazala kako naša okolina uvelike utječe na razvoj inteligencije. No, ono što znamo jest da visoko inteligentne osobe karakterizira slično ponašanje, stoga smo izdvojili neka od njih, prenosi novilist.

1. Gledaju svoja posla

Tračanje i osuđivanje drugih nešto je čega se inteligentne osobe klone u širokom luku. Njih ne zanimaju površni razgovori ni što se događa u životima drugih. Oni su u svom filmu, a najsretniji su kad ih se pusti na miru da rade ono što žele bez nepotrebnih ometanja. Oni nisu usamljeni, ali treba im prostora kako bi se mogli posvetiti sebi i svojim mislima.

2. Imaju odličan smisao za humor

Osoba koja i u najobičnijoj situaciji može pronaći iskru humora i nasmijati svih oko sebe je ni manje ni više nego – genijalac. Naime, potrebno je mnogo kreativnosti i inteligencije kako bi se u slikama iz svakodnevnog života pronašla duhovitost. Jeste li i vi jedan od onih koji uvijek nasmijavaju svih oko sebe?

3. Pričaju sami sa sobom

Možda zvuči ludo, ali je istinito! Jeste li znali da je glasoviti Albert Einstein redovito pričao sam sa sobom? Istraživanja su otkrila kako su osobe koje često pričaju same se sobom (bilo u sebi ili naglas) zapravo inteligentnije od drugih. Ne, niste ludi: unutarnji monolozi pomažu vam izoštriti um, poboljšati memoriju i organizirati misli.

4. Često slušaju glazbu

Iako većina nas često sluša glazbu, velika je vjerojatnost da su oni koje uvijek, ali baš uvijek hodaju okolo sa slušalicama u ušima – pravi genijalci. U nedavnom je istraživanju potvrđeno kako su osobe koje sviraju glazbeni instrument inteligentnije od drugih, baš kao i osobe koje neprestano slušaju glazbu. No, studija je pokazala i još jednu zanimljivu stvar: visoko inteligentne osobe preferiraju glazbu bez vokala, stoga ako ste jedan od onih koji slušaju ritam, a ne riječi, vjerojatno ste inteligentniji nego što mislite.

5. Jedu čokoladu

Da, dobro ste pročitali! Čokoljupci, čini se da ste puno inteligentniji nego što si priznajete! Prema jednom istraživanju, svakodnevno konzumiranje čokolade čini nas inteligentnijima. Također, osobe koje jedu čokoladu imaju bolju memoriju i kognitivne sposobnosti. Vrijeme je za još jednu kockicu, zar ne?

6. Ne pričaju puno

Inteligentne osobe ne vole površne razgovore. Oni su uvijek okruženi svojim mislima, a površni razgovori jako ih umaraju. Stručnjaci su utvrdili kako inteligentnije osobe manje pričaju, a za to imaju i dobre razloge: prvo, njihova logika ne dopušta im da nastavljaju razgovor od kojeg nemaju koristi i drugo – jednostavno ih nije briga. Radije će raditi nešto produktivno nego se baviti besmislenim tračevima.

7. Jako su znatiželjni

Inteligentne osobe krasi velika znatiželja. Njihov je um prepun pitanja i zbog toga su uvijek u potrazi za odgovorima i istraživanju misterija. Znatiželja i žeđ za znanjem jedan je od najjasnijih znakova visoke inteligencije. Također, inteligentne osobe vole čitati te često vode bilješke, piše brightside.me.

