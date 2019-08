Zašto ljudi pate od mizofonije

Advertisements Loading..

Poznato je kao mizofonija, a dugo se smatralo da ljudi samo pate od ovog oboljenja, ali da nema nikakvu neurološku stranu, već da samo ponekad ljude nervira određeni zvuk. Ali za one koji su oboljeli od mizofonije, mnogo je više od toga. Ne nerviraju ih samo određeni ‘nadražujući0 zvukovi, stalno su razjareni ili im izaziva stres, i često se osjećaju kao u situaciji udri ili bježi.

Sada su po prvi put istraživači izvršili ispitanje mozga onih koji su oboljeli, i pronašli su fizičke razlike u programiranju njihovog mozga. Koristeći 22 ispitanika, naučnici su im reprodukovali niz različitih zvukova dok su pratili njihov mozak na skeneru za magnetnu rezonancu. Zvuk je bio neutralan (kao što je zvuk kiše), neprijatan (plač bebe) ili nadražujući zvuk pojedinca, što može biti bilo šta od zvuka zvakanja čipsa do kihanja.

Saznali su da regija mozga koja povezuje naša čula sa emocijama bila povezana na drugačiji način, i često poslata na aparat kada su oni sa mizofonijom čuli svoje nadražujuće zvukove. Ovo je ono što dovodi do toga da ovi ljude ne samo uznemiravaju ti zvukovi, već da osjećaju izvestan bijes ili mržnju, da se osjećaju ugroženo, paniče ili da im taj zvuk izaziva stres.

“Osjećam neku prijetnju i potrebu da napadnem – to je situacija udri ili bježi”, za BBC je objasnila Olana Tensli Henkok, jedan od ispitanika. “To nije opšta uzmenirenost, to je odmah reakcija ‘O, moj Bože, kakav je to zvuk? Moram ga zaustaviti ili pobjeći od njega.'”

Drugi ispitanici su opisali da su osjećali sramotu i neprijatnost poslije onoga što su mislili da je njihova pretjerana reakcija, iako nisu mogli da je kontrolišu.

“Kada čuju zvukove to ih iscrpi, ali ta aktivnost je svojstvena za nadražujuće zvukove, a ne druga dva zvuka”, objasnio je dr Sajbajnder Kumar, autor u saradnji istraživanja koje je objavljeno za BBC.

“Reakcija je uglavnom ljutita, ne izaziva gađenje, dominantna emocija je bijes – to djeluje kao uobičajena reakcija, ali onda iscrpljuje.”

Nažalost, rezultati ne pomažu medicinskim radnicima da izađu na kraj sa tim, iako oni koji su oboljeli od mizofonije sada mogu imati opravdanje jer je ono što doživljavaju jedinstveno stanje. Oni koji godinama žive sa tim su možda razvili sopstvene strategije, kao što je nošenje čepića, izbjegavanje ili napuštanje mjesta gdje se može javiti nadražujući zvuk, ali sada djeluje kao da može postojati neki tehnički način da se nose sa tim, piše “Redinfoportal“.

