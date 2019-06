Život u usporenom filmu: Kako životinje doživljavaju vrijeme

Advertisements

Ovakvo ponašanje mačke samo je reakcija na dešavanja u sredini u kojoj živi. Mačka osjeća kada treba da potraži hranu zahvaljujući oscilacijama u bioritmu – promjenama u nivou hormona, tjelesne temperature i moždanih aktivnosti. Organizam životinje, pa i čovjeka, stalno prolazi kroz jedan isti ciklus koji se naziva cirkadijalnim ritmom – u 24 sata smjenjuju se faze od stanja dubokog sna do stanja maksimalne aktivnosti.

Jasno je da životinje imaju osjećaj za vrijeme, ali sasvim je drugačije pitanje kako one doživljavaju proticanje vremena. Kaže se da je jedna čovjekova godina jednaka sedam psećih, ali kako ih doživljava pas? Da li mu zato vrijeme prolazi sporije? U 2014. godini jedna velika studija o percepciji vremena kod životinja zaista je potvrdila da životinje imaju različite vremenske skale, odnosno doživljaje proticanja vremena, i da na to najviše uticaja imaju njihova tjelesna masa i metabolizam.

Kako su uopšte tako nešto utvrdili? Ispostavlja se da percepcija vremena zavisi od toga kojom brzinom obrađujemo senzorne informacije. Ako životinji pokažete svjetlo koje veoma brzo blinka, ona će to doživjeti kao zrak svjetla i neće primijetiti blinkanje. Onim životinjama koje primijećuju i ‘najzgusnutije”’ treptaje – a to su po pravilu bile sitne životinje sa sporim metabolizmom, vrijeme prolazi usporeno. Istraživači su ove testove izveli na različitim gušterima, pticama, ribama i sisarima i utvrdili da što su životinje manje i imaju sporiji metabolizam, to u njihovoj percepciji vrijeme protiče sporije: male životinje žive u usporenom filmu, piše “Nauka kroz priče“.

