Testira se medicinski tretman koji bi mogao spasiti živote

Trinaest velikih bolnica koristit će uređaj koji čisti krv pacijenata oštećenu toksinima kao rezultat razvoja akutnog-hroničnog zatajenja jetre (ACLF).

ACLF je težak i teško lječiv oblik bolesti jetre povezan s pretilošću, alkoholom i hepatitisom, kod kojeg se stanje pacijenata naglo pogoršava i moraju biti primljeni na intenzivnu njegu. Tri od četiri pogođene osobe dijagnosticiraju se tek kada je već postala opasna po život, piše Guardian.

Sedam od 10 osoba s ovom bolešću umire u roku od 28 dana, a samo nekolicina oboljelih ispunjava uslove za transplantaciju jetre, što je jedini postojeći način za preokretanje ACLF-a.

Sedamdeset dva teško bolesna pacijenta učestvovat će po slučajnom odabiru u kontroliranom ispitivanju uređaja pod nazivom Dialive, koje počinje početkom sljedeće godine. Doktori koji su uključeni kažu da to “nudi novu nadu” i da bi moglo smanjiti visoku stopu smrtnosti od ovog stanja.

Ako se pokaže uspješnim, mogao bi postati prvi oblik dijalize jetre u globalnoj medicini. Dialive nastoji pomoći oporavku uklanjanjem disfunkcionalnog albumina – proteina koji proizvodi jetra – i njegovom zamjenom čistim, funkcionalnim albuminom.

“Sistem intenzivne njege za podršku jetri“ funkcioniše slično onome što se dešava tokom hemodijalize, dugo uspostavljenog tretmana za ljude čiji su bubrezi prestali pravilno funkcionisati.

Pacijenti su priključeni na Dialive uređaj dok im on uklanja štetne tvari iz krvi, što pomaže njihovoj jetri i drugim organima da se oporave i povećava im šanse za preživljavanje.

Oni koji učestvuju u ispitivanju već će patiti od dva ili više otkazivanja organa. Imat će tretmane prvog, drugog i trećeg dana, a zatim još do četiri u prvih 10 dana.

“Naš cilj je pokazati da možemo češće i brže rješavati ACLF, što je opasna po život, nego standardnom njegom, te time utjecati i na vrijeme provedeno u bolnici i na šanse za preživljavanje”, rekao je Rajiv Jalan, viši specijalista za jetru i ko-glavni istraživač u ispitivanju, koji je osnovao Yaqrit , kompaniju za medicinske inovacije koja je razvila uređaj.

“Ovo su teško bolesni pacijenti sa zatajenjem više organa i visokim rizikom od smrti, tako da postoji očajnička potreba za efikasnim tretmanima ne samo ovdje već i širom svijeta. Dialive čisti krv od toksina koji se nakupljaju u tijelu jer jetra ne radi i stoga sprječava daljnja oštećenja i omogućava jetri da se regenerira“, dodao je Jalan, koji je profesor hepatologije na University College London (UCL).

Yaqrit je spin-out kompanija iz UCL-a koja je specijalizirana za razvoj novih lijekova i uređaja za liječenje teških bolesti jetre, koje su u porastu širom svijeta kao rezultat rastuće gojaznosti, prekomjernog konzumiranja alkohola i infekcije hepatitisom.

Procjenjuje se da 2 miliona ljudi u Velikoj Britaniji ima neki oblik bolesti jetre, a stope su se učetverostručile u posljednjih 50 godina. Oko 60.000 njih ima cirozu – tešku upalu i ožiljke – jetre koja ih dovodi u rizik od smrti. Bolest jetre ubija više od 12.000 ljudi godišnje.

Nacionalni institut za istraživanje zdravlja i njege (NIHR), koji finansira vlada, finansira ispitivanje vrijedno 2,2 miliona funti nakon što je prethodna, manja studija iz 2023. godine o njegovoj sigurnosti i učinkovitosti pokazala da Dialive pokazuje obećavajući učinak u liječenju ACLF-a.

Deset od 15 pacijenata koji su primili tretman doživjelo je poništavanje ACLF-a u poređenju sa samo pet od 15 koji su primili samo standardni tretman. Pacijenti koji su primali samo dijalizni tretman također su se brže oporavili od ostalih.

Dr. Rohit Saha, konsultant u bolnici Royal Free u Londonu i još jedan ko-voditelj ispitivanja, rekao je: “Mnogi [pacijenti s ACLF-om] umiru jer njihova tijela ostanu zarobljena u destruktivnom ciklusu upale koji trenutni tretmani ne mogu preokrenuti”.

“Dialive… nudi novu nadu, s potencijalom da ovo stanje dovede u remisiju i, prvi put u decenijama, pruži nam novi put naprijed za naše najbolesnije pacijente s oboljenjima jetre”, dodaje.

Bolnice King’s Collegea i University Collegea u Londonu u glavnom gradu i bolnica Queen Elizabeth u Birminghamu bit će prve tri od 13 nastavnih bolnica koje će regrutirati pacijente.

“Akutno-hronično zatajenje jetre je opasno – i često smrtonosno – stanje. Jedini dostupan tretman za njega je transplantacija, koja nije uvijek moguća niti je organ dostupan”, upozorio je profesor Mike Lewis, naučni direktor za inovacije.

“Ako ovo ispitivanje Dialivea, koje finansira NIHR, bude uspješno, donijet će dramatične koristi pacijentima, pružajući tretman za ACLF koji će spasiti živote i smanjiti boravak u bolnici. Ovo je istraživanje finansirano od strane poreskih obveznika u svom najboljem izdanju, čineći tretmane na NHS-u dostupnim kada su potrebni”, dodaje, prenosi N1.

