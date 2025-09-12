Mogu li “AI sestre” riješiti nedostatak zdravstvenih radnika?

Medicinske sestre već sada osjećaju pritisak – otprilike trećina njih širom svijeta pokazuje znakove sagorijevanja, poput emocionalne iscrpljenosti, a profesija ima visoku stopu napuštanja posla.

Tu na scenu stupa Nurabot – autonomni robot koji koristi vještačku inteligenciju (AI), osmišljen da pomaže medicinskim sestrama u obavljanju ponavljajućih ili fizički zahtjevnih zadataka, poput dostave lijekova ili usmjeravanja pacijenata kroz bolnički odjel.

Prema riječima kompanije Foxconn, tajvanskog multinacionalnog giganta koji stoji iza Nurabota, ovaj humanoid može smanjiti opterećenje medicinskog osoblja za čak 30%.

“Ovo nije zamjena za medicinske sestre, već rad na zajedničkom cilju,” kaže Alice Lin, direktorica za korisnički dizajn u kompaniji Foxconn, poznatoj i kao Hon Hai Technology Group u Tajvanu.

Izvršavanjem ponavljajućih zadataka, Nurabot oslobađa medicinske sestre da se posvete poslovima koji zaista zahtijevaju njihovo prisustvo – kao što je briga o pacijentima i donošenje stručnih procjena o njihovom stanju, rekla je Lin u video razgovoru za CNN.

Nurabot, koji je razvijen za samo deset mjeseci, testira se u jednoj bolnici u Tajvanu od aprila 2025. godine – a kompanija sada priprema njegovu komercijalnu upotrebu početkom naredne godine. Foxconn još uvijek nije objavio procijenjenu cijenu uređaja.

Integracija vještačke inteligencije

Foxconn je sarađivao s japanskom kompanijom Kawasaki Heavy Industries na izradi hardvera za Nurabot.

Korišten je Kawasaki-jev model robota “Nyokkey”, koji se samostalno kreće na točkovima, ima dvije robotske ruke za nošenje predmeta i koristi više kamera i senzora kako bi prepoznao okolinu.

Na osnovu istraživanja o svakodnevnim rutinama medicinskih sestara i njihovim teškoćama – poput dugih šetnji kroz bolnicu radi dostave uzoraka – Foxconn je dodao funkcije kao što su prostor za sigurno skladištenje bočica i epruveta.

Robot koristi Foxconnov veliki jezički model (LLM) na kineskom jeziku za komunikaciju, dok je američka kompanija NVIDIA osigurala ključnu AI i robotsku infrastrukturu. NVIDIA navodi da je kombinovala više svojih AI platformi kako bi razvila softver koji omogućava robotu da se samostalno kreće, zakazuje zadatke i reaguje na verbalne i fizičke signale.

AI je korišten i za obuku robota u virtuelnom modelu bolnice, što je ubrzalo proces razvoja.

“AI omogućava Nurabotu da ‘percipira, rezonuje i djeluje na ljudski način’, te da prilagodi svoje ponašanje prema pacijentu, kontekstu i situaciji,” rekao je David Niewolny, direktor razvoja poslovanja u oblasti zdravstva u kompaniji NVIDIA.

Pomoć ili prepreka?

Nedostatak osoblja nije jedini izazov s kojim se suočava zdravstveni sektor.

Svjetska populacija starih osoba brzo raste: broj ljudi starijih od 60 godina će se povećati za 40% do 2030. godine u odnosu na 2019., prema WHO-u. Do sredine 2030-ih, Ujedinjene nacije predviđaju da će broj osoba starijih od 80 godina premašiti broj novorođenčadi.

Iako se broj zdravstvenih radnika postepeno povećava, to nije dovoljno da bi se nadoknadio rast i starenje populacije. Očekuje se da će jugoistočna Azija biti jedna od najpogođenijih regija.

Zbog ovih nadolazećih pritisaka na zdravstveni sistem, AI sistemi mogu donijeti značajne uštede u vremenu i troškovima, kaže profesor javnog zdravstva i njege Rick Kwan s koledža Tung Wah u Hong Kongu.

“Roboti podržani AI-em zaista mogu preuzeti dio rutinskog posla i time uštedjeti radnu snagu,” navodi Kwan.

Međutim, izazovi ostaju: Kwan ističe da mnogi pacijenti više vole ljudsku interakciju i da su potrebne infrastrukturne promjene u bolnicama.

“Uzmite bolnice u Hong Kongu – vrlo su tijesne i hodnici uski, što otežava kretanje robota,” kaže on. “Bolnice su dizajnirane za ljude, i ako roboti postanu dio svakodnevnog rada, dizajn se mora prilagoditi.”

Sigurnost je takođe ključna – ne samo u fizičkom smislu, nego i u pogledu etike i zaštite podataka. Kwan zagovara postepeno uvođenje robota, uz temeljito testiranje i procjenu.

Rast tržišta pametnih bolnica

Roboti nisu novi u zdravstvu: hirurški roboti, poput da Vinci sistema, koriste se već decenijama i poboljšavaju preciznost operacija.

Ali danas sve više humanoidnih robota slobodno se kreće bolnicama i pomaže osoblju i pacijentima.

U Singapuru, Changi General Hospital koristi više od 80 robota koji pomažu u administrativnim poslovima, dostavi lijekova i uzoraka.

U SAD-u, gotovo 100 “Moxi” autonomnih robota, koje proizvodi firma Diligent Robots iz Teksasa uz podršku NVIDIA AI platformi, obavljaju slične zadatke.

Ipak, još uvijek nema dovoljno konkretnih dokaza o efikasnosti tih robota. Nedavna studija pokazala je da medicinske sestre imaju percepciju da roboti olakšavaju posao, ali su i dalje prisutni problemi poput tehničkih kvarova, komunikacijskih poteškoća i potrebe za dodatnom obukom.

Budućnost Nurabota

Tehnološke kompanije ulažu velika sredstva u zdravstvo: pored NVIDIA-e, i Amazon i Google istražuju mogućnosti u tržištu zdravstva vrijednom 9,8 triliona dolara.

Sektor pametnih bolnica je mali, ali brzo raste. Vrijednost mu je 2025. godine procijenjena na 72,24 milijarde dolara, prema istraživanju kompanije Mordor Intelligence, a azijsko-pacifička regija prednjači u rastu.

Nurabot se trenutno testira u Veteranskoj bolnici u Taichungu, na odjelu koji liječi plućne bolesti, tumore glave i vrata, uključujući rak pluća i astmu.

U ovoj fazi testiranja, robot ima ograničen pristup bolničkom informacionom sistemu, a Foxconn provodi “stres testiranje” njegove funkcionalnosti, uključujući praćenje metrika kao što su smanjenje udaljenosti koju medicinske sestre pređu i preciznost dostave. Preliminarni rezultati pokazuju da Nurabot smanjuje radno opterećenje za oko 20–30%,pišu Vijesti

Veteranska bolnica nije željela komentarisati ove rezultate.

Prema riječima Alice Lin, Nurabot će krajem godine biti integrisan u svakodnevni bolnički rad, uključujući povezivanje sa informacionim sistemom i samostalno obavljanje zadataka – uoči komercijalnog lansiranja planiranog za početak 2026,pišu Vijesti

“Nurabot neće riješiti problem nedostatka medicinskog osoblja,” kaže Lin, “ali može pomoći u ublažavanju posljedica starenja društva i gubitka kadra u bolnicama.”

Facebook komentari