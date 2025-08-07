Naučnici otkrili virusni uzrok jednog od najčešćih karcinoma na svijetu

Uobičajena vrsta humanog papiloma virusa (HPV), poznata kao beta-HPV, mogla bi biti znatno opasnija nego što se dosad vjerovalo, piše Science Alert. Dok se ranije smatralo da ovaj virus samo pogoršava oštećenja kože uzrokovana UV zračenjem, nova studija ukazuje na to da on može direktno preuzeti kontrolu nad ćelijama i potaknuti rast raka, prenosi Index.hr.

Neočekivani obrat u slučaju pacijentice

Do ovih spoznaja došlo se kroz studiju slučaja 34-godišnje žene koja se borila s karcinomom skvamoznih ćelija (cSCC) na čelu. Uprkos operacijama i imunoterapiji, tumori su joj se uporno vraćali.

Detaljna genetska analiza otkrila je šokantan uzrok: beta-HPV se integrirao izravno u DNK njezinih tumorskih stanica, gdje je proizvodio proteine koji su poticali napredovanje bolesti. Ovo je prvi put da je zabilježeno kako se beta-HPV integrira u staničnu DNK i aktivno sudjeluje u održavanju karcinoma.

Ključna uloga oslabljenog imuniteta

Pacijentica iz studije imala je rijedak nasljedni imunološki poremećaj koji je sprječavao njene T-ćelije, ključne borce protiv infekcija, da napadnu HPV. Iako je njen organizam i dalje mogao popravljati oštećenja od UV zračenja, oslabljeni imunitet otvorio je vrata virusu i omogućio mu da preuzme kontrolu.

Zbog toga se borila i s drugim problemima uzrokovanim HPV-om, poput bradavica na koži i u ustima.

“To sugerira da možda postoji više ljudi s agresivnim oblicima cSCC-a koji imaju temeljni imunološki defekt i mogli bi imati koristi od tretmana usmjerenih na imunološki sistem”, izjavila je imunologinja Andrea Lisco iz američkog Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti (NIAID).

Revolucionarno liječenje i potpuni oporavak

Kada je otkriven pravi uzrok bolesti, ljekari su primijenili ciljanu terapiju. Pacijentica je primila transplantaciju matičnih stanica koštane srži kako bi se njezine disfunkcionalne T-ćelije zamijenile zdravima.

Liječenje je bilo iznimno uspješno – ne samo da je agresivni rak kože nestao, već i svi drugi problemi povezani s HPV-om. Tokom trogodišnjeg praćenja, bolest se nije vratila.

“Ovo otkriće i uspješan ishod ne bi bili mogući bez kombinirane stručnosti virologa, imunologa, onkologa i specijalista za transplantaciju, koji svi rade pod istim krovom”, naglasila je Lisco.

Šta ovo otkriće znači za budućnost?

Ova studija ne umanjuje opasnost od UV zračenja kao glavnog uzročnika raka kože, ali jasno pokazuje da postoje i drugi faktori. U rijetkim slučajevima kod osoba s oslabljenim imunitetom, inače bezopasni virusi mogu imati razorne posljedice.

Otkriće naglašava važnost personaliziranog pristupa liječenju raka, koji se pokazuje učinkovitijim od generičkih metoda. Nada leži i u uspjehu borbe protiv srodnog alfa-HPV-a, uzročnika raka grlića maternice, gdje je cijepljenje drastično smanjilo smrtnost.

“Ovo otkriće moglo bi potpuno promijeniti način na koji razmišljamo o razvoju, a posljedično i liječenju, cSCC-a kod ljudi koji imaju zdravstveno stanje koje kompromitira imunološku funkciju”, zaključila je Lisco.

