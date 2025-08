Zemlja ubrzala rotaciju, nebo sprema spektakl: Ljeto 2025. pod znakom kosmičkih anomalija i raskoši

Zemlja je ovog ljeta iznenadila naučnike, iako se to golim okom ne primijeti, 9. i 22. jula te 5. avgusta 2025. godine, planeta je završava rotaciju 1,3 do 1,5 milisekundi brže nego što to obično čini. U vremenski preciznom svijetu, ta sitna razlika može izazvati veliku glavobolju. Ove promjene, iako milisekundne, mogu poremetiti rad atomskih satova, GPS mreža i satelita u orbiti- upozoravaju fizičari iz Međunarodnog ureda za mjerenje vremena (IERS), prenosi EarthSky.

Naučnici ovu pojavu povezuju s gravitacijskom interakcijom Zemlje i Mjeseca, promjenama u gustini jezgra planete, ali i klimatskim promjenama koje utiču na distribuciju mase na planeti. Paralelno s anomalijama u rotaciji, august i septembar bit će prava poslastica za zaljubljenike u nebo.

Jedan od najspektakularnijih meteorskih rojeva godine bit će 12. i 13. avgusta kada se očekuje do 100 meteora na sat, pod uslovom vedrog neba i bez svjetlosnog zagađenja.

Totalno lunarno pomračenje bit će 7. septembra. Cijeli Mjesec uronit će u Zemljinu sjenu. Vidljivost pomračenja bi trebala biti odlična širom Evrope i BiH, posebno u ranim jutarnjim satima 8. septembra.

Djelomično pomračenje Sunca i istovremeno najbolja prilika za posmatranje Saturna kada će planeta biti najbliže Zemlji i najvidljiviji kroz teleskope bit će 21. septembra.

– Očekuje nas ne samo naučno intrigantan, već i vizuelno zapanjujući kraj ljeta – piše EarthSky.

