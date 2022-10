Ne bacajte stare mobitele, neki od njih vrijede puno više nego što mislite

Ali koji su modeli najpoželjniji među kolekcionarima ? Evo popisa, piše Novi list.

Nokia 3310

Sjećate li se Nokie 3310? To je telefon koji je ušao u povijest, izdržljiv i jeftin model s baterijom koja je trajala cijeli život.

S obzirom na nekadašnju popularnost, za kolekcionare danas vrijedi oko 20 do 40 eura, no vrijednost se penje i do 130 eura, ako je opremljen svim dodacima i originalnom kutijom.

Nokia 8810 iz 1998.

Ako Nokia 3310 ne vrijedi puno, Nokia 8810 iz 1998. (ispravna) može se kolekcionarima prodati za stotinjak eura. A ako je opremljena pakiranjem, cijena se može dodatno povećati, čak i do 700 eura.

Nokia E90 komunikator

Još su vrijedniji Nokia komunikatori s povećanom tipkovnicom za poruke, koji se mogu prodati za nekoliko stotina eura. Ako Nokia E90 vrijedi barem 100 eura, Nokia 9000 ide i do nekoliko stotina.

Ericsson T10

Stari Ericsson T10 iz 1998. godine, DualBand mobitel sa vanjskom antenom, u dobrom stanju i ispravan, može doći do cca 2000 eura.

Apple iPhone 2G

Sjećate li se prvog iPhonea u povijesti? Zvao se iPhone 2G, poznat i kao iPhone EDGE, predstavljen je 2007. godine, imao je Wi-Fi i Mobile. U tom slučaju vrijednost se kreće od 1000 eura naviše, pogotovo ako je još u funkciji.

Motorola StarTAC iz 1996.

Jednako su poznati i Motorola telefoni, počevši od najpopularnijeg modela, StarTAC-a iz 1996. godine. Danas mu cijena prelazi 100 eura, a stariji (i u dobrom stanju) modeli vrijede najviše.

Motorola Razr V3

Nešto više možete zaraditi prodajom Motorola Razr V3 izašle 2004. godine, koja za kolekcionare može vrijediti i pedesetak eura. No, ona s potpisom D&G zna vrijediti i više od 150 eura.

Motorola DynaTAC 8000x iz 1994.

Motorola koja trenutno ima najveću vrijednost za kolekcionare je DynaTAC 8000x iz 1984., prvi mobilni telefon ikada. Kolekcionari su spremni potrošiti i do 1500 eura kako bi ga nabavili, dok prototipovi mogu vrijediti mnogo više. prenosi “N1“.

