Vaš Android telefon je napadnut – Tri skrivene opasnosti koje ne smijete da ignorišete

Sa više od 2,5 milijardi korisnika širom sveta, nije iznenađenje što je sajber kriminalcima interesantan Google-ov popularni mobilni operativni sistem. Napadi se i dalje odvijaju alarmantnom brzinom, a hakeri se oslanjaju na brojne trikove kako bi se infiltrirali u uređaje i ukrali novac ili podatke od korisnika. Ovi napadi postaju sve veći problem za Android fanove, tako da je, pokušavajući da pomogne korisnicima da izbegnu te probleme, tim za bezbednost kompanije AVAST otkrio tri najveće prietnje uređajima, kao i nekoliko korisnih saveta o tome kako pobediti napade.

Prema AVAST-u, glavni problem sa kojim se suočavaju korisnici Android-a dolazi od adware koji je do sada iznosio oko 45 posto pretnji ove godine. Iako adware ne krade podatke, uređaje može napuniti izuzetno nametljivim oglasima koji telefone mogu učiniti gotovo neupotrebljivim. Ove iritantne poruke se neprestano pojavljuju na ekranu, a neke se čak mogu pojaviti na ekranu kada vlasnici ne koriste aplikacije.



Avast je primetio dve glavne vrste adware-a: “tradicionalni” tip, a on se nalazi u igrama, foto aplikacijama i aplikacijama o životnim navikama. Drugi uobičajeni tip naziva se “ad fraud” (eng. oglasna prevara). Ovaj adware pokreće zlonamerne aktivnosti u pozadini kada se preuzme i prikazuje oglase van konteksta. Još više zabrinjava to što neki adware takođe ima mogućnost prikazivanja oglasa koji sadrže zlonamerni sadržaj koji može pretplatiti korisnike na premium usluge bez njihove dozvole. AVAST kaže da je zbog toga važno da se korisnici zaštite od toga.

Sledeća velika pretnja dolazi od lažnih aplikacija koje se čine da su originalne, ali nakon preuzimanja mogu špijunirati korisnika da bi ih izložile oglasima ili drugim zlonamernim aktivnostima.

Jedan od razloga zašto je Android toliko sklon ovoj vrsti napada je taj što se aplikacije mogu instalirati direktno sa web-a, a ne samo iz Google Play prodavnice. Ovo omogućava hakerima da kreiraju lažne aplikacije i gurnu ih pravo na uređaje bez potrebe da zaobilaze stroge mere bezbednosti koje štite korisnike od lažnih aplikacija u Play prodavnici.

Konačno, postoje zastrašujući bankarski trojanci ili “bankari”. Oni se često maskiraju kao originalne aplikacije da bi pristupili bankarskim detaljima korisnika i prevarili ih da odustanu od podataka o bankovnom računu predstavljajući se kao legitimna bankarska aplikacija i oponašajući ekran za prijavljivanje ili isporučujući generički ekran za prijavu sa logotipom odgovarajuće banke.

Preuzmite aplikacije samo iz zvaničnih prodavnica aplikacija, poput Google Play-a, jer imaju uspostavljene mere bezbednosti za proveru aplikacija pre nego što ih programeri otpreme, ili direktno sa zvanične veb lokacije aplikacije radi dodatnog osiguranja.

Proverite ocene aplikacija jer adware aplikacije imaju mnogo recenzija sa 5 i 1 zvezdicu. Recenzije često navode slabu funkcionalnost i / ili prekomerne oglase ili su preterano entuzijastični i pozitivni.

Pažljivo pregledajte dozvole koje aplikacija zahteva pre preuzimanja aplikacije; ako aplikacija zahteva pristup podacima koji joj nisu potrebni za funkcionisanje, razmislite o ovom znaku upozorenja.

Koristite pouzdano antivirusno rešenje na telefonu da biste identifikovali i zaustavili svaki pokušaj napada, prenosi b92.

Facebook komentari