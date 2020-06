Jedan jednostavan potez ubrzat će vaš pametni telefon

Posjedujete li pametni telefon koji koristi Android operativni sistem, postoji način kako ga barem malo ubrzati.

Naime, velik broj korisnika voli za pozadinu na svom ekranu koristiti animirane pozadine, tzv. “live wallpapers”. To su pozadine koje se mijenjaju ovisno o položaju samog ekrana pa izgledaju “živo”.

No, upravo taj efekt “života” ono je što dodatno opterećuje sam uređaj. Zato ako želite barem malo ubrzati svoj uređaj i osloboditi nešto memorije za rad, isključite te animirane pozadine.

Sam postupak je veoma jednostavan. Bilo gdje na praznom dijelu početnog ekrana pritisnite prstom i pričekajte da se pojavi izbornik u kojem vam se nudi promjena pozadine. Nakon toga odaberite neku od statičnih fotografija.

Želite li ujedno i uštediti nešto baterije, odaberite fotografiju na kojoj prevladavaju tamne boje, jer takav tamniji ekran zahtjeva manje energije.

Kad već mijenjate pozadinu, obratite pažnju i na to je li vam uključena opcija zaštitnika ekran odnosno “screensaver” te opcija uvijek uključenog ekrana (Always on), koji također dodatno opterećuju bateriju. Pa ako vam je baterija već oslabila ili želite izvući još koju minutu korištenja dulje, pogasite te dodatne opcije. Uvijek ih možete ponovno uključiti u postavkama telefona, u dijelu koji se odnosi na ekran, piše “Zimo“.

