Treba ih izbrisati: Aplikacije na mobilnom koje samo “kradu” novac

To su neki od najpopularnijih pametnih telefona širom svijeta, ali ako koristite iPhone, novi izvještaj će vas natjerati da ponovo razmislite koje ste aplikacije instalirali, prenosi “Alo!“.

Aplikacije koriste ‘fleeceware’, prikrivenu tehnologiju koja naplaćuje vrlo velike pretplate nepoznatim korisnicima.

U blogu o nalazima, Sofos je objasnio: “U ovom posljednjem krugu istraživanja pronašli smo više od 30 aplikacija za koje smatramo da su fleeceware sa ejplovim zvaničin App Storom.

“Mnoge od ovih aplikacija naplaćuju stope pretplate poput 30 dolara mjesečno ili 9 dolara sedmično nakon probnog perioda od 3 do 7 dana. Ako bi neko stalno plaćao tu pretplatu godinu dana, koštalo bi ga 360 dolara ili 468 dolara, respektivno. Za aplikaciju. ”

Većina aplikacija koje su istraživači identifikovali su uređivači slika, horoskop, čitatelji sreće, čitači dlana, skeneri za barkod i filtriranje lica.

I uprkos činjenici da se većina u App Store-u oglašava kao “besplatna”, otkriveno je da korisnici naplaćuju ogromne količine.

Dok su se istraživači fokusirali na iOS aplikacije u ovoj studiji, upozorili su da su mnoge slične fleeceware aplikacije takođe prisutne u Gugle Plej prodavnici.

Na osnovu otkrića, istraživači pozivaju javnost na oprez prema aplikacijama koje instaliraju na svoje pametne telefone.

Spisak 30 aplikacija:

Seer App:Face, Horoscope, Palm

Selfie Art – Photo Editor

Palmistry Decoder

Lucky Life – Future Seer

Life Palmistry – AI Palm & Tag

Picsjoy-Cartoon Effect Editor

Aging seer – Faceapp,Horoscope

Face Aging Scan-AI Age Camera

Face Reader – Horoscope Secret

Horoscope Secret

CIAO – Live Video Chat

Astro Time & Daily Horoscope

Video Recorder / Reaction

Crazy Helium Funny Face Editor

Banuba: Face Filters & Effects

QR Code Reader – Scanner

QR Code Reader & Barcode PRO

Max Volume Booster

Face Reading – Horoscope 2020

Forecast Master 2019

mSpy Lite Phone Family Tracker

Fortunescope: Palm Reader 2019

Zodiac Master Plus – Palm Scan

WonderKey-Cartoon Avatar Maker

Avatar Creator – Cartoon Emoji

iMoji – Cartoon Avatar Emojis

Life Insight-Palm & Animal Face

Curiosity Lab-Fun Encyclopedia

Quick Art: 1-Tap Photo Editor

Astroline astrology, horoscope

Celeb Twin – Who you look like

My Replica – Celebrity Like Me

