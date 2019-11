Velika Britanija: Mobilna igrica ruši predrasude o islamu

Nekoliko mladića, muslimana i kršćana, iz Velike Britanije osmislili su mobilnu igricu kako bi dali svoj doprinos borbi protiv predrasuda prema muslimanima u svijetu, prenosi agencija Anadolija.

Igrica “Virtue Reality” je kreirana uz podršku međunarodne humanitarne organizacije Islamic Relief, a njen glavni cilj je na pravi način predstaviti islam i muslimane kao i pružiti podršku ovoj organizaciji.

Iz ove organizacije su kazali kako se nadaju da će ova originalna mobilna igrica bar donekle pomoći da se smanje stereotipi prema muslimanima u svijetu.

Shahid Ahmad, vlasnik studija Ultimatum Games u kojem je kreirana igrica, istakao je kako je potrebno otvoreno se zalagati za svoju religiju i pomoći u ispravnom predstavljanju muslimana u javnosti, dodajući kako vjeruje da će ova igrica tome značajno doprinijeti.

Spašavanje ljudskih života

Istakao je kako je ova mobilna igrica osmišljena tako da bude dostupna što većem broju korisnika diljem svijeta.

“Stvarno sam sretan zbog ovoga što smo osmislili. Imamo baš lijepu mobilnu igricu”, kazao je Ahmad, dodajući kako se nada da će igrica biti efikasna u razbijanju postojećih stereotipa o islamu i muslimanima.

“U igrici imate različite karaktere, ali svi su nasmijani i svi rade super posao, a to je spašavanje ljudskih života. To do sada nije bio slučaj u drugim igricama”, kazao je Ahmad.

