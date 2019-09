Oslobodite memoriju svog telefona na jednostavan način

Android kao sistem ima tendenciju da “kešira“ fajlove svojih aplikacija i na taj način u pozadini i bez vašeg znanja zauzima na nekim modelima telefona i dragocjenu unutrašnju memoriju.

Radi se, recimo o slikama i zapisima o posjetama sajtovima ili korišćenju aplikacija svaki put kad posjetite neki sajt, stranicu ili uđete u aplikaciju.

Da biste izbrisali keširane fajlove idite na Settings >Storage i u okviru svake od kategorija (Photos & videos, Music & audio, Games, Movie & TV i Other). Uđite, dakle u svaku od kategorija i tamo ćete pronaći aplikacije, u kojima se nalazi Chache odjeljak, koji bi trebalo da ispraznite.

Nemojte dirati Clear storage opciju, jer ćete na taj način podatke aplikacije, koje vjerovatno želite da zadržite na telefonu i u okviru aplikacije – da ne biste krenuli ispočetka sa svakom od aplikacija, kojoj kliknete na Clear storage.

Kad kliknete na Clear the Cache ili Free up space u okviru svake od aplikacija izbrisaćete otprilike naznačeni deo memorije, koju zauzimaju keširani podaci te aplikacije. Recimo, u našem slučaju to je bilo oko 70 megabajta za YouTube aplikaciju.

Svaka aplikacija pravi određenu količinu keš podataka, koju možete da izbrišete i da na taj način brzo oslobodite zauzeće memorije, a posebno su “alavi“ za kešom pregledači interneta – Chrome, Firefox, Vivaldi, Opera i drugi, koji prave i po nekoliko stotina megabajta podataka, ako ne čistite telefon redovno.

Pražnjenje keša bi trebalo da vam bude rutina, koju ponavljate redovno, jer se čim vi ispraznite keš memoriju ona ponovo popunjava i na taj način ne opterećuje samo ukupnu memoriju, nego i performanse telefona.

Ukoliko vaš telefon dolazi sa čistačem memorije slobodno prepustite ovu praksu njemu – podesite ga da čisti keš memoriju redovno ili to vi činite jednom nedjeljno da bi telefon očuvali brzim i rasterećenim, prenose “Nezavisne“,

Loading..

loading...

Facebook komentari