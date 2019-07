Ne rade vam zvučnici na mobitelu? Evo što morate napraviti

Advertisements

Prije nego što se objeručke bacimo u koštac sa zvučnicima, trebat ćete osigurati da problem nije u samom hardveru. Tim rečeno, najbolje je početi sa resetiranjem uređaja. Nakon toga treba provjeriti reproducira li se zvuk uređaja preko samog zvučnika, a ne preko nekog drugog uređaja, piše “tportal“.

To možete napraviti putem ulaska u Settings > Connected devices i tamo vidjeti je li telefon spojen na neki Bluetooth uređaj. Nakon toga biste trebali otići u postavke zvuka i provjeriti jeste li slučajno uključili stavku ‘Ne smetaj’ ili neki slični oblik tihog moda (Android smartfoni se međusobno razlikuju, pa zbog toga konkretna opcija možda neće imati isto ime na svakom uređaju).

Nakon toga stišajte zvučnik do kraja i onda ga pojačajte do kraja. Pokrenite glazbu u pozadini dok je jačina na maksimumu i minimumu kako biste provjerili da se postavke nisu slučaju zaglavile. Također možete posegnuti za aplikacijama koje pojačavaju zvuk.

Za iznenadnu tišinu je možda kriva i aplikacija za muziku. Najbolji način kako to provjeriti je pustiti zvonjavu telefona ili alarma putem izbornika za zvuk. Izbornik se nalazi pod Settings > Sound > Phone Ringtone.

Ručno isključite izlaz za slušalice

Kada isključite slušalice ili zvučnike iz izlaza za zvuk, Android to možda neće moći prepoznati te će uređaj možda ostaviti u modu za slušalice, odnosno sa isključenim zvučnikom. Ovaj problem obično se da riješiti pomoću standardnog resetiranja, no ako on ne pomogne, možete skinuti aplikaciju Disable Headphone.

Očistite zvučnik

Zvučnik vašeg smartfona s vremenom će sakupiti hrpu prašine koja može utjecati na snagu zvuka. Prvo što možete napraviti je puhnuti u zvučnik pomoću ustiju ili konzerve komprimiranog zraka. Druga opcija je da pokušate s usisavačem, premda predlažemo da ga stavite na najslabiju snagu kako ne biste oštetili smartfon. Treća alternativa je stara četkica za zube kojom možete istrljati zvučnik.

Pokušajte s tvrdim resetiranjem

Ako zvučnici vašeg uređaja funkcioniraju u sigurnom modu rada, tamo možete izolirati softverski razlog zbog kojeg oni ne rade. Ako ste na probleme sa zvučnikom dobili nakon rada u nekoj aplikaciji, postavki ili uređaju – možete poništiti ono što ste promijenili.

Ako vam ni to ne pođe za rukom, vrijeme je za tvrdi reset uređaja kojem predlažemo da pribjegnete samo ako prebacivanje u sigurni mod rada nije bilo učinkovito. Opciju za resetiranje, odnosno brisanje svog sadržaja s uređaja možete naći u postavkama pod Settings > System > Advanced >Reset options.

Vodeno oštećenje

Ako vam zvučnik ne radi nakon što vam je telefon pao u vodu, vrijeme je za gašenje uređaja i čekanje dok se ne osuši. U svakom slučaju, predlažemo da bacite pogled na naš vodič za spašavanje mokrih mobilnih uređaja te nakon što ste osigurali da je vaš smartfon suh – pokušate aktivirati zvučnik kroz neku aplikaciju.

Posljednja opcija

Ako niti jedna od ovih metoda nije pomogla, postoji šansa da imate problem s hardverom te da je vrijeme za odlazak do servisa. S obzirom koliko zvučnici vašeg uređaja zapravo rade, njihova kvaliteta će s vremenom pasti – premda ova rješenja mogu pomoći spasiti ‘mrtvi’ zvučnik, ona ne jamče da će on nakon popravka raditi zauvijek.

