Ubijanje raspoloženja: Studije pokazuju da pametni telefoni smanjuju natalitet

U radu objavljenom u sklopu Nacionalnog biroa za ekonomska istraživanja postavljeno je pitanje: “Da li je iPhone kontracepcija?”, dok se analizirao pad stope fertiliteta u SAD od oko 22 posto od 2007. godine.

Ekonomisti sa koledža Middlebury, Caitlin Myers i student Ezekiel Hooper, testirali su hipotezu da je širenje pametnih telefona nakon pojave prvog iPhonea 2007. godine utjecalo na ponašanje ljudi i time na broj rođenih.

Istraživanje je pokazalo da je pristup iPhoneu povezan sa padom broja rođenja od 4,5 do 8 posto među adolescentima od 15 do 19 godina, te od 3,2 do 6,6 posto među mladima od 20 do 24 godine. Manji pad zabilježen je i u starijim dobnim grupama.

Autori naglašavaju da iPhone nije jedini uzrok, ali smatraju da je imao “značajnu ulogu” u padu nataliteta, jer je promijenio društvene navike, smanjio lične kontakte i utjecao na obrasce ponašanja.

Navodi se i da je rast korištenja pametnih telefona povezan s manje susreta uživo i promjenama u seksualnom ponašanju, uključujući povećanu konzumaciju pornografskog sadržaja kao zamjene za partnerske odnose.

Slične zaključke donosi i studija Univerziteta Cincinnati, koja je analizirala podatke Svjetske banke iz 128 zemalja i utvrdila globalni pad nataliteta nakon masovne upotrebe pametnih telefona.

Istraživači su ovaj fenomen opisali kao “globalni tehnološki šok”, koji se pojavljuje u različitim državama bez obzira na njihove ekonomske i kulturne razlike.

Ipak, dio stručnjaka ostaje skeptičan, ističući da se pad nataliteta u SAD bilježi još od ranih 1990-ih, dakle znatno prije pojave pametnih telefona.

Globalno, mnoge zemlje se suočavaju s padom broja rođenih i starenjem stanovništva, što može opteretiti penzione sisteme i usporiti ekonomski rast.

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, stopa fertiliteta u SAD je na historijski niskom nivou, dok i mnoge azijske ekonomije bilježe trend smanjenja populacije.

Kina je 2016. godine ukinula politiku jednog djeteta, dok Japan i Južna Koreja pokušavaju različitim mjerama podstaći veći natalitet, ali s ograničenim uspjehom.

U međuvremenu, neke zemlje s nižim prihodima, poput država subsaharske Afrike, i dalje imaju visoke stope nataliteta, dok srednje razvijene ekonomije poput Indije i Brazila bilježe ubrzan pad broja rođenih.

(Vijesti.ba)

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