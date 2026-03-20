Ove postavke na telefonu prazne bateriju: Bolje ih je promijeniti

Kako uštedjeti bateriju na telefonu?

Korisnici pametnih telefona dobro znaju da u prvim mjesecima korištenja novog uređaja nema potrebe za čestim punjenjem. Baterija dugo traje, telefon se brzo puni i ne morate brinuti da ćete odjednom ostati “na suhom”. Međutim, nakon nekoliko, a obično nakon nekoliko mjeseci, može se primijetiti smanjen vijek trajanja baterije. Šta učiniti da se taj proces uspori?

Mnogi proizvođači pametnih telefona savjetuju da dugotrajno održavanje baterije na 100% može smanjiti njen vijek trajanja. To znači da treba izbjegavati potpuno pražnjenje baterije i njeno punjenje do 100%. Optimalno je održavati nivo napunjenosti između 20% i 80%.

Jedan od najčešćih razloga bržeg pražnjenja baterije je neefikasno korištenje aplikacija. Prevelik broj aplikacija negativno utiče na rad baterije, pa je povremeno dobro napraviti “veliko čišćenje” i deinstalirati one koje ne koristimo. U postavkama telefona vrijedi pronaći režim uštede energije – njegovo aktiviranje jednostavno ograničava rad određenih aplikacija u pozadini.

Tri postavke koje prazne bateriju

1. Jasnoća ekrana

Podešavanje automatske ili ručne svjetline prema svjetlosnim uslovima može produžiti vrijeme rada baterije. Što je ekran tamniji, baterija se manje troši. Dodatno, tamniji ekran je lakši za oči.

2. Obavještenja

Isključivanje nepotrebnih obavještenja također pomaže u smanjenju potrošnje baterije. Stručnjaci ističu i da je ovo sigurnije – kratki kodovi koji se pojavljuju u obavještenjima mogu biti vidljivi trećim osobama.

3. Bluetooth

Isključite Bluetooth kada ga ne koristite. To značajno smanjuje potrošnju baterije.

Primjenom ovih jednostavnih trikova, baterija će trajati duže, a telefon će bolje služiti bez stalnog punjenja, prenosi Novi.

Facebook komentari