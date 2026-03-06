Opasnost za sve vlasnike Iphonea: Prijeti opasan virus, saznajte kako se zaštiti

Istraživači su otkrili da kriminalci koriste sofisticirani špijunski softver kako bi zaobišli sigurnosne mehanizme telefona i došli do osjetljivih podataka korisnika.

Prema navodima stručnjaka iz kompanije Google, alat je prvi put identificirao njihov tim Google Threat Intelligence Group (GTIG). Novi špijunski softver nazvan je Coruna exploit kit, a sadrži više različitih metoda napada koje omogućavaju provaljivanje u iPhone uređaje i zaobilaženje ugrađenih sigurnosnih zaštita.

Istraživanje pokazuje da alat može napasti uređaje koji koriste operativni sistem iOS od verzije 13.0 pa do 17.2.1. Ovaj paket sadrži ukupno 23 različita sigurnosna propusta, odnosno takozvana “exploita”, koji omogućavaju pristup telefonu i potencijalno krađu informacija poput poruka, fotografija, bilješki ili finansijskih podataka.

Prema dostupnim informacijama, dio napada usmjeren je na iskorištavanje slabosti u internet pregledniku Safari. Napad se može aktivirati na više načina, uključujući i klik na zlonamjernu poveznicu, nakon čega napadači mogu dobiti pristup podacima pohranjenim na uređaju.

Stručnjaci navode da je ovaj alat korišten u ciljanim operacijama, a iza napada se sumnja na špijunsku grupu povezanu s Rusijom te finansijski motivirane aktere iz Kine. Ipak, naglašeno je da najnovija verzija sistema iOS nije pogođena ovim napadima, zbog čega se korisnicima preporučuje da redovno ažuriraju svoje uređaje kako bi osigurali maksimalnu zaštitu, piše Unilad.

