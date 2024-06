Steve Jobs i znak koji pokazuje da je neko mnogo inteligentan

Stiv Džobs (Steve Jobs) u prošlosti je otkrio znak koji otkriva da neka osoba ima visoku inteligenciju.

Jedan od najutjecajnijih ljudi u svijetu računarske industrije i jedan od suosnivača Applea, preminuo je 2011. godine, a njegova izjava ponovo je viralna.

– Memorija je važna. No, važna je i mogućnost sagledavanja šire slike, kao da posmatrate grad s 80. sprata. I dok drugi ljudi pokušavaju shvatiti kako doći od tačke A do tačke B čitajući glupe male karte, vi jednostavno sve vidite ispred sebe – rekao je on.

Koristio je “pivski test” za intervjuisanje kandidata za tehnološkog diva. Naime, on je izvodio ljude u šetnju i na pivo da vidi hoće li dobro odgovarati njegovoj kompaniji.

Izvođenje potencijalnih zaposlenika u šetnju pomoglo bi im da se malo opuste, a kad bi Džobs kandidate doveo u pub, navodno bi im postavljao pitanja poput: “Kada si zadnji put nešto postigao?” ili “Šta si radio prošlog ljeta?”

On je jednostavno pokušavao bolje upoznati pojedinca. Njegov cilj u intervjuisanju kandidata bio je pronaći najbolje od najboljih, “A-igrače”, kako ih je jednom nazvao.

– Otkrio sam da, kada okupite dovoljno A-igrača, kada prođete kroz nevjerojatan posao pronalaženja tih A-igrača, oni stvarno vole raditi jedni s drugima. Zato što nikada nisu imali priliku to učiniti – objasnio je on.

Facebook komentari