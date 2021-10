U Travniku od 22. do 24. oktobra sajam IT industrije

S ciljem promocije informacionih tehnologija te njihove afirmacije na prostoru Srednjobosanskog kantona organizuje i prvi sajam IT industrije.

Prateći savremene trendove te imajući u vidu da je svijet zahvaljujući informacionim tehnologijama globalno selo, općina Travnik, u saradnji sa partnerima, pokrenula je aktivnosti kojima nastoji približiti značaj IT industrije te stvoriti ambijent kojim bi olakšali mladim ljudima da rade u svom gradu.

Direktor Centra za edukaciju mladih Adis Arnautović objašnjava kako kroz ovaj sajam pokušavaju da nađu način kako da se oforme servisi koji bi dali podršku baš takvim kompanijama.

„Jer je ovo i umrežavanje, između ostalog, a onda ćemo mi kao lokalna zajednica vidjeti koje još poteze treba povući da bi se stvorila adekvatna infrastruktura u normativno-pravnom smislu, ali jednako tako i u tehničkom smislu da bi ljudi dolazili u Travnik“, ističe načelnik Općine Travnik Kenan Dautović (SDA).

Sve više mladih u našoj zemlji priliku za ostanak vidi kroz zapošljavanje upravo u IT djelatnostima. Kako do posla u ovom, najbrže rastućem sektoru savremenog doba, pokazali su i uspješno pokrenuti biznisi kroz lokalni biznis inkubator. Njihov, ali i primjeri koji će biti predstavljeni na sajmu, bit će putokaz mladima da umjesto u zemljama zapada, IT poslove budućnosti rade u svojoj zemlji.

„Poruka je da se američki san zahvaljujući IT-u može živjeti i sanjati u BiH. Vratio se u BiH, osnovao novu kompaniju i sad opet ima višemilionske zarade od te kompanije i živi svoj američki san u BiH“, kaže Faris Hafizadić, pomoćnik načelnika za pitanja mladih Općine Travnik.

Sajam, koji će biti održan od 22. do 24. oktobra, okupit će tridesetak firmi te eminentne stručnjake, koji će mladima približiti savremene trendove i prednosti ove industrije, a vlastima biti prilika da stvore paket odluka koji će omogućiti stimulisanje te vrste biznisa, prenosi Federalna.

Facebook komentari