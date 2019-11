Izvoz softvera osam puta veći od izvoza krušaka

Razvoj industrije

– Izvoz je prošle godine iznosio čak 174 miliona maraka i veći je za 14 posto u odnosu na 2017., kad je iznosio 150 miliona – potvrđeno je iz Udruženja ‘Bit Alliance’, koje okuplja više od 55 IT kompanija iz BiH, piše “Avaz“.

Fleksibilnost koju IT industrija posjeduje, omogućava da se iz BiH razvijaju softveri za najveće svjetske kompanije. Razvoj IT industrije BiH razultat je svjetskog tehnološkog trenda, koji podrazumijeva sve veću potražnju za razvojem IT rješenja u različitim sektorima.

Koliko je značajan izvoz softvera i drugih IT usluga, govori i poređenje s drugim privrednim granama. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, ukupan izvoz mesa i mesnih prerađevina iznosio je 102 miliona KM, žitarica 107 miliona KM, životinjske i biljne masti 111 miliona KM, medicinskih i farmaceutskih proizvoda 150 miliona KM…

Vrijednost izvezenog voća i povrća u 2018. godini iznosila je 180 miliona KM. Od toga pet ključnih izvoznih proizvoda čine smrznute maline (66 miliona KM), svježe kruške (20 miliona KM), svježe jabuke (osam miliona KM), šljive (pet miliona KM) i krastavci (pet miliona KM).

Čak ni zbir ovih proizvoda nije ni približan izvozu softverskih i drugih IT usluga.

Potrebni stručnjaci

Procjene su da u BiH trenutno radi samo između 4.000 i 4.500 programera. Iako je deficit zabrinjavajući, podjednako je alarmantan i podatak da broj IT stručnjaka koji su napustili Bosnu i Hercegovinu u proteklih 12 mjeseci premašuje ukupan broj studenata upisanih na sve fakultete koji studiraju na informatičkim smjerovima u Kantonu Sarajevo.

Postojeći obrazovni sistem ne proizvodi dovoljno kadra pa su kompanije sve češće suočene s tim da ne mogu popuniti otvorena radna mjesta.

