Septembarsko ažuriranje “Windowsa 10” aktiviralo “Plavi ekran smrti”

A jedna od najproblematičnijih ažuriranja, od kada se ova verzija operativnog sistema pojavila, ponovo im izaziva probleme.

Naime, ažuriranje koje nosi oznaku KB4517389, i koje odgovorno i za probleme sa Start menijem i sa pretraživačima, sada na pogođene računare donosi i “Plavi ekran smrti” (Blue Screen of Death – BSOD), koji predstavlja jedan od najvećih strahova brojnih vlasnika PC kompjutera, prenose agencije.

Za sada nema informacija šta izaziva najnoviji problem, ali je već poznato da ga uklanjanje KB4517389 ažuriranja riješava. Ono se izvodi na sljedeći način:

Control Panel > Programs > Programs and Features > Installed updates > KB4517389 > Uninstall.

Ažuriranje je već stiglo do nekoliko miliona korisnika, a onima do kojih još nije stiglo preporučuje se da ga odlože preko “Show or Hide” updates alatke.

To je neophodno izvesti zbog činjenice da su ažuriranja od septembra, koja su izazvala brojne probleme korisnicima Windowsa 10, stigla do “plavog ekrana”, koji predstavlja najveći problem do sada, i pored toga što ni ostali problemi nisu bili za ignorisanje.

Loading..

loading...

Facebook komentari