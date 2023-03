Hoće li se zaista ugasiti Facebook i Instagram u Evropi?

Odluka o ukidanju TikToka pričekaće do maja.

Instagram, Facebook, TikTok – aplikacije su koje gotovo svi imamo u svojim telefonima. Možemo li uopšte zamisliti život bez njih? Može li se takvo što uopšte dogoditi u današnjem tehnološkom svijetu u kojem živimo?

Vjerojatno se to neće dogoditi. Riječ je o nekakvim ratovima i igrama između Evropske komisije i Facebooka, odnosno SAD-a o zaštiti ličnih podataka korisnika, pojasnio je stručnjak za marketing i tehnologiju Ilija Brajković za Dnevnik Nove TV.

Brajković dodaje da zapravo žele da ti podaci ostanu tehnološki spremljeni na serverima unutar EU-a, a Facebooku to ne odgovara jer mu to stvara dodatne komplikacije te da se cijela priča vodi oko toga kako će oni to riješiti.

Korisnici Instagrama i Facebooka zato mogu odahnuti – dok je poznata kineska društvena mreža u većim problemima.

“Kod TikToka je puno teža stvar zato što je TikTok u vlasništvu kineske tvrtke, a tu su sad onda geopolitički ratovi između SAD-a i EU-a s jedne strane i Kine s druge. SAD-u bi bilo u interesu možda ubiti Tik Tok jer jako puno tih podataka zapravo onda ide u Kinu”, smatra Brajković.

“Od svoje pojave, društvene mreže postale su pravi globalni komunikacijski fenomen, a nove generacije od njih stvaraju unosan biznis. Društvene mreže su me i dovele do toga da mogu raditi iz bilo kojeg dijela svijeta tako da jako često snimam putovanja i publiku koja me gleda upoznajem s različitim dijelovima svijeta”, rekao je Marko Vuletić koji priznaje da mu je to hobi koji je uspio unovčiti.

Veliki globalni izvještaj iz 2021. godine otkriva da više od 60 posto stanovnika zemlje sada koristi internet, a velika većina njih ima društvene mreže. Stoga je teško vjerovati da bi se pogotovo vodeće društvene mreže mogle ugasiti, no vrlo je izvjesno da će se još neke usluge početi naplaćivati, pišu Nezavisne.

