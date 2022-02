Originalni Chrome logo iz 2008. godine bio je 2D, pa je promjenjen 2011. godine u 3D, da bi 2014. godine modernizovali ikonicu po posljednji put te ona osam godina nije promenjena, piše Raport.

Google takođe želi da na svakom operativnom sistemu ikonica za Chrome izgleda isto, pošto ima razlike na Windowsu, macOS-u, ChromeOS-u…

U nedjelju ujutru je krenulo ažuriranje i polako će ljudi dobiti novu ikonicu, dok će u naredna dva mjeseca svi korisnici na svim platformama dobiti novi izgled Chrome ikonice.

Krajem marta izlazi i Chrome 100, pa će tada zaključiti redizajn i ažuriranja tog tipa i svi će imati novu ikonicu.

The ribbons include many details when viewed at large sizes, but transform into simple badges at small sizes, maintaining their legibility. The letter "B" and "D" representing "Beta" and "Dev" are manually hinted, so they look crisp even at a very small size. pic.twitter.com/ElRAh2jiR0

— Elvin 🌈 (@elvin_not_11) February 4, 2022