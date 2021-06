WhatsApp ima dobre vijesti: Uvode se opcije koje smo dugo čekali

WhatsApp je službeno objavio dolazak jedne od najiščekivanijih značajki – podrške za rad na više uređaja odjednom. Prema izvješću Vergea, Mark Zuckerberg i Will Cathcart su u intervjuu za WABetaInfro spomenuli da će podrška obuhvatiti do četiri uređaja i to bez potrebe za aktivnom internetskom vezom.

Sve vaše pruke će, kaže Zuckerberg, imati enkripciju, što znači da ih nitko osim vas i vašeg sugovornika neće moći pročitati, prenosi tportal.

Javna beta za značajku počet će u lipnju ili srpnju, nadodao je Cathcart.

Nove beta inačice WhatsAppa uvest će dodatne alate za privatnost poput aktivacije nestajućih poruka u svim razgovorima, kao i fotografija koje primatelji mogu pogledati samo jednom prije nego što se automatski izbrišu.

