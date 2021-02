Određene funkcije YouTubea nedostupne korisnicima, šta se dešava?

Početna stranica na YouTubeovoj web aplikaciji radi, ali ukoliko želite pronaći određeni kanal putem search opcije, bit će vam onemogućen pristup sadržaju istog, piše “Boob“.

Trenutno je moguće gledati sadržaje koje YouTube nudi na početnoj stranici, a zašto je onemogućen pristup kanalima korisnika za sada nije poznato.

Posljednja objava na Twitter profilu gdje obično obavještavaju korisnike o problemima rada njihovog servisa je zabilježena jučer i za sada nema nikakvih naznaka o rješenju problema.

